1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Test sürüşleri 3 hafta sürecek. Hedefimiz, mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamak"
 02 Şubat 2021 16:38
+Aa- Yazdır
Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını belirterek, 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında, Konya-Karaman YHT Hattı'ndaki çalışmalarla ilgili TCDD yetkilileriyle toplantı yapıldığını ifade ederek, ülkeye değer katan önemli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini, yenilikçi demir yolu reformuyla ülkeyi demir ağlarla ördüklerini kaydetti.

Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi'yle, Mersin-Adana arasının 4 hatlı hale getirilerek hızlı tren ve banliyö trenleri için ek kapasite oluşturulacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında saatte 200 kilometre hıza uygun hızlı tren hattı inşa edileceğini belirtti.

Karaismailoğlu, Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılmasının planlandığını bildirerek, "Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yoluyla bağlantısı güçlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Karasiamiloğlu, Türkiye'nin, demir yolu konusunda büyük atılım içinde olduğuna işaret ederek, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illerinin de hızlı demir yolu ağına bağlanacağını kaydetti.

Konya-Karaman hızlı demir yolu hat uzunluğunun 102 kilometre olduğunu belirten Karasiamiloğlu, "Alt yapısı ve üst yapısı bitmiş durumda. Konya-Karaman YHT Hattı'nda sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak. Test sürüşleri 3 hafta sürecek. Hedefimiz, mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamak. Yine Karaman-Ulukışla Hattı'mızda, çalışmalarımız hızla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara-Sivas YHT Projesi kapsamında ilk performans testinin başarıyla tamamlandığı bilgisini de paylaşan Karaismailoğlu, söz konusu hattın hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasında seyahat süresinin 2 saate düşeceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanı hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi
02 Şubat 2021 16:35		 Tevfik Özlü: Kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken
02 Şubat 2021 15:00
O eğlenceyi korona affetmedi: 11 personel pozitif
02 Şubat 2021 14:49		 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi evinde ölü bulundu
02 Şubat 2021 14:45
Halk otobüsündeki doğumu gerçekleştiren UMKE personeli konuştu
02 Şubat 2021 13:58		 Bilim Kurulu Üyesi: Aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir
02 Şubat 2021 13:09
Boğazına çekirdek kabuğu kaçan Suriyeli çocuğu hastaneye polis yetiştirdi
02 Şubat 2021 13:04		 Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 13 köye ulaşım sağlanamıyor
02 Şubat 2021 11:52
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
02 Şubat 2021 11:45		 İzmir ve Aydın'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
02 Şubat 2021 11:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Bakan Çavuşoğlu: KKTC'ye her türlü desteği vereceğiz18:00 - Fahiş fiyatta, stokçu ve kar hırsı şüphesi17:56 - İngiltere'deki mutasyon virüsün de mutasyona uğradığı açıklandı17:50 - TFF Süper Kupa'daki olayların cezaları belli oldu17:42 - Çeyrek altın günü 686 TL'den tamamladı17:35 - Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor
17:32 - Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu bir vakamız yok17:17 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:15 - İzmir'de aşırı yağış... Can kaybı 2'ye yükseldi17:08 - Polis aracı boyut atladı! Artık kamerası da var16:59 - Ak Partili Turan'dan, Boğaziçi ve yeni anayasa açıklaması16:57 - YÖK, yüz yüze eğitim için 'acil görüş' istedi
16:52 - Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmalarına başlanacak16:49 - Ankara'da 'Boğaziçi' eylemi: 69 gözaltı, 3 polis yaralı16:46 - Bitlis'te tonlarca karın altından çıkarılan çocuklar o anları anlattı16:38 - Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor16:35 - Sağlık çalışanı hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi
16:32 - FETÖ'den gözaltına alınan iki emekli generale adli kontrol
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
at 2
tenet 2
01.02.2021 izmir'deki sel 2
gondola binmek 1
ozan kabak'ın liverpool'a transferi 1
asi 1
şili 2
Kabe sergisini eleştirenlerin tek tek fişlenmesi 2
ironi 1
Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 2
SON İLANLAR
Osmaniye Kadirli SYDV personel alacak
Manisa Yunusemre SYDV personel alacak
Diyarbakır Bismil SYDV personel alacak
Afyon Bayat SYDV personel alacak
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam