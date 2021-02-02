Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmalarına başlanacak
|02 Şubat 2021 16:52
|+Aa- Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmaları gerçekleştireceklerini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de aşırı yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, selden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin daha çok hissedildiğine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:
"Bursa, Düzce, Rize, Artvin ve Giresun'dan sonra şimdi de İzmir'de karşılaştığımız sel, bize iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bakanlık ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Sel sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir'de hayatı normale döndürecek adımları süratle atacak, kardeşlerimizin yaralarını saracağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor
02 Şubat 2021 17:35
|Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu bir vakamız yok
02 Şubat 2021 17:32
|Polis aracı boyut atladı! Artık kamerası da var
02 Şubat 2021 17:08
|Bitlis'te tonlarca karın altından çıkarılan çocuklar o anları anlattı
02 Şubat 2021 16:46
|Tedbirler işe yaradı, bu ilde yoğun bakımdaki hasta sayısı 4'e düştü
02 Şubat 2021 13:27
|İzmir'de araçlar selde mahsur kaldı; yardımına polisler koştu
02 Şubat 2021 13:08
|Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
02 Şubat 2021 00:04
|Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü!
01 Şubat 2021 21:40
|Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
01 Şubat 2021 19:49
|İndirim sevdası, koronayı unutturdu
01 Şubat 2021 17:59