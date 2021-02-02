1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis aracı boyut atladı! Artık kamerası da var

Eskişehir'de, trafik kazalarının azaltılması amacıyla bazı noktalara yerleştirilen "maket polis aracı"nın işlevini artırmak amacıyla güneş enerjili 3 boyutlu mobil maket üretildi.
 02 Şubat 2021 17:08
+Aa- Yazdır
Polis aracı boyut atladı! Artık kamerası da var

Eskişehir'de, trafik kazalarının azaltılması amacıyla bazı noktalara yerleştirilen "maket polis aracı"nın işlevini artırmak amacıyla güneş enerjili 3 boyutlu mobil maket üretildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, maket polis araçlarının farklı noktalarda konumlandırılarak daha fazla yarar sağlanması için proje hazırlandı.

Günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde yarı römork üzerinde tasarlanan araçlar, 15 günde yapıldı.

Kamera sistemine sahip 3 boyutlu maket polis araçları trafik denetimlerinde kullanılmasına başlandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, AA muhabirine, Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik kuralı ihlalleri ve dolayısıyla kazaların önlenmesi amacıyla maket polis araçlarının yurdun dört bir yanında yol kenarlarına yerleştirildiğini hatırlattı.

Aydın, bu sayede trafik denetimlerinin etkili, sürekli ve yoğun yapılması, personelin görünürlüğüne katkıda bulunulması, sürücüler üzerinde sürekli denetim hissi oluşturulması ve "algılanan yakalanma riski duygusu" etkisi altında araç kullanımının sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Eskişehir'i çevre illere bağlayan kara yollarında 9 maket polis aracının kullanıldığını aktaran Aydın, bu sayede sorumluluk bölgelerinde 2020 yılında ölümlü trafik kazalarında 2019'a göre yüzde 9, yaralanmalı kazalarda da yüzde 25 düşüş sağlandığını söyledi.

- "Günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde tasarlandı"

Yarı römork üzerine tasarlanıp üretilen mobil araçla ilgili bilgi veren Aydın, şöyle konuştu:

"Günün gelişen şartları da dikkate alınarak mobil maket trafik polis aracının günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde yarı römork üzerine imal edilmesi ile trafik kazalarının önlenmesinde daha aktif rol alacağı öngörülmüştür. 3 boyutlu maket model araç, ilimizde faaliyet gösteren 2 firmanın 15 günlük hummalı çalışmaları sonucu imal edilmiş olup, sorumluluk sahamızda kullanılmasına başlanmıştır. Maket model aracın römorkla beraber ağırlığı 400 kilogramdır. Yarı römorkumuz 750 kilogramın altında olduğu için tescil zorunluluğu bulunmamaktadır. 100x60 santimetre ebatlarında güneş enerjisi paneli ile şarj edilen aküyle, ortalama 3 gün boyunca tepe lambasının çalıştırılması sağlanmaktadır."

Aydın, yarı römorkun yol testlerinde, başka bir araca bağlanarak saatte 100 kilometre hızda rahatlıkla seyredebildiğinin belirlendiğini ve tamamen standartlara uygun olduğunu anlattı.

Taşınabilir maket aracın ön çeki demirinin, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşmaması için sökülebilir nitelikte imal edildiğini bildiren Aydın, "Araç üzerinde 2 kamera sistemi bulunmaktadır ve araç takip sistemine entegrasyonu sağlanmıştır." dedi.

Zafer Aydın, kentte mobil maket polis aracının sayısını artırmak amacıyla çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor
02 Şubat 2021 17:35		 Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu bir vakamız yok
02 Şubat 2021 17:32
Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmalarına başlanacak
02 Şubat 2021 16:52		 Bitlis'te tonlarca karın altından çıkarılan çocuklar o anları anlattı
02 Şubat 2021 16:46
Tedbirler işe yaradı, bu ilde yoğun bakımdaki hasta sayısı 4'e düştü
02 Şubat 2021 13:27		 İzmir'de araçlar selde mahsur kaldı; yardımına polisler koştu
02 Şubat 2021 13:08
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
02 Şubat 2021 00:04		 Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü!
01 Şubat 2021 21:40
Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
01 Şubat 2021 19:49		 İndirim sevdası, koronayı unutturdu
01 Şubat 2021 17:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Bakan Çavuşoğlu: KKTC'ye her türlü desteği vereceğiz18:00 - Fahiş fiyatta, stokçu ve kar hırsı şüphesi17:56 - İngiltere'deki mutasyon virüsün de mutasyona uğradığı açıklandı17:50 - TFF Süper Kupa'daki olayların cezaları belli oldu17:42 - Çeyrek altın günü 686 TL'den tamamladı17:35 - Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor
17:32 - Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu bir vakamız yok17:17 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:15 - İzmir'de aşırı yağış... Can kaybı 2'ye yükseldi17:08 - Polis aracı boyut atladı! Artık kamerası da var16:59 - Ak Partili Turan'dan, Boğaziçi ve yeni anayasa açıklaması16:57 - YÖK, yüz yüze eğitim için 'acil görüş' istedi
16:52 - Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmalarına başlanacak16:49 - Ankara'da 'Boğaziçi' eylemi: 69 gözaltı, 3 polis yaralı16:46 - Bitlis'te tonlarca karın altından çıkarılan çocuklar o anları anlattı16:38 - Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor16:35 - Sağlık çalışanı hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi
16:32 - FETÖ'den gözaltına alınan iki emekli generale adli kontrol
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
clubhouse 1
dağınık oda 1
serpme kahvaltı 1
uyanmak 3
TRT 1
yüreğe dokunmak 2
1 Şubat 2021 Kabine Toplantısı Açıklamaları 3
hastanelik olmak 1
namütenahi 1
ilişik kesme 2
SON İLANLAR
Osmaniye Kadirli SYDV personel alacak
Manisa Yunusemre SYDV personel alacak
Diyarbakır Bismil SYDV personel alacak
Afyon Bayat SYDV personel alacak
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam