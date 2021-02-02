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İngiltere'deki mutasyon virüsün de mutasyona uğradığı açıklandı

İngiltere'de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan corona virüs varyantının, 'kaygı verici' yeni değişiklere uğradığını açıkladı.
 02 Şubat 2021 17:56
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İngiltere'deki mutasyon virüsün de mutasyona uğradığı açıklandı

İngiltere'de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan corona virüs varyantının, kaygı verici yeni değişiklere uğradığını açıkladı.

BBC'nin Sky News'e dayandırdığı haberine kişilerden alınan bazı örneklerde yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya'da görülen E484K mutasyonuna rastlandı.

Uzmanlar, bu değişimin aşıların etkinliği etkileyebilecek olmasına karşın, ülkede kullanan aşıların hala sonuç vereceğini söylüyor.

Covid-19'dan ölenlerin sayısının 106 bini geçtiği İngiltere'de son dönemde virüsün yayılmasını önlemeye yönelik çabalar hız kazandı.

Virüsün Güney Afrika varyantı için açıl test programı başlatılırken yeni seyahat yasakları devreye kondu.

'MUTASYON GEÇİRMİŞ VARYANT VAKASI SAYISI AZ'

Uzmanlar, İngiltere'de E484K mutasyonun görüldüğü çok az varyant vakası olduğunu söylüyor. Bilim insanlarına göre, bu durum bu varyantın tüm versiyonlarında mutasyon olduğu anlamına gelmiyor.

Yeni varyantların ortaya çıkması ya da bunların değişmeye devam etmesi beklenmedik bir şey değil. Tüm virüsler, çoğalırken mutasyona uğruyor.

Leicester Üniversitesi'nden virüs uzmanı Dr. Julian Tang, insanların karantina önlemlerine uymaya devam edip virüsün daha fazla mutasyon geçirmesine fırsat vermemesi gerektiğini söyledi.

Dr. Tang, "Aksi halde virüs sadece yayılmaya devam etmez evrim de geçirir. Virüsün yayılması, yeni ortaya çıkan varyantlar için bir 'erime potası' olur" dedi.

'VİRÜSÜN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAÇMASINA YARDIM EDİYOR'

Bazı araştırmalar, E484K'nın virüsün antikorlar olarak bilinen bağışıklık sisteminden kaçmasına yardım edebileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte Moderna aşısının ilk sonuçları, aşının bu mutasyonun görüldüğü varyantlarda da etkili olduğunu gösteriyor. Bağışıklık tepkisinin ise eskisi kadar güçlü ya da uzun süreli olmayabileceği vurgulanıyor.

Yakında onay alması beklenen Novavax ve Janssen'in aşılarının da koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

'AŞILAR YENİDEN TASARLANABİLİR'

Uzmanlar, en kötü olasılıkla gerekmesi halinde aşıların birkaç hafta ya da ay içinde yeniden tasarlanabileceği ya da üzerinde küçük değişiklikler yapılabileceğini söylüyor.

Uzmanları sevindiren bir nokta ise varyantların birbirinden ayrışmak yerine benzer şekilde mutasyon geçirmeleri.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Ravi Gupta, "Bu, bize (virüslerin) tercih ettikleri bazı yollar olduğunu gösteriyor. Bu yolları aşıyla kapamak için çalışabiliriz" dedi.
NTV
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