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'Teşkilatçı' kurye hakkında zorla getirme kararı

İstanbul'da geçtiğimiz eylül ayında maske takması yönünde kendisini uyaran polisi tehdit eden kurye Cihan Aksu, duruşmaya katılmadı. Duruşmada olay gününü anlatan polis memurları M.A., H.O. ve Ö.A., Aksu'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Duruşma ertelenirken, sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
 02 Şubat 2021 18:17
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'Teşkilatçı' kurye hakkında zorla getirme kararı

Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polislere direnen ve kardeşini arayarak "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin" dediği belirtilen kurye Cihan Aksu duruşmaya katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Duruşmada dinlenen polis memurları da olay gününü anlatarak, sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

"ZOR KULLAN O ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ"

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık katılmazken, polis memurları M.A., H.O. ve Ö.A. duruşmaya müşteki olarak katıldı. M.A. Tuzla'da devriye ekipleri amiri olarak görev yapan komiser yardımcısı olduğunu belirterek "Olayın meydana geldiği gün maske ve mesafe uygulamasıyla ilgili görev yapıyorduk. Olaydan önce de 8-10 kişiye işlem yaptık. Sanık Cihan Aksu motosikletiyle yanımıza yaklaştı, 'Maskem var ya ben motor üzerindeyim, takmak zorunda değilim' diyerek boğazlığını çekip indirdi. Kimliğini istediğimde 'Kimlik yok, vermiyorum' dedi. Kimliğini ibraz etmesinin zorunlu olduğunu, zor kullanma yetkimiz olduğunu anlattım. 'Zor kullanın o zaman görüşürüz' dedi" ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Sanığı motordan indirirken kendilerine direndiğini söyleyen M.A., "Sanığı duvarın dibine yanaştırdık, sakinleşti ve idari işlem uyguladık. Ancak sakinleşmeden önce telefonda 'Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin' dedi. Hangi teşkilattan olduğunu sorduğumda söylemedi" dedi.

Duruşma savcısı M.A.'ya "Sen teşkilat denilince düzenli bir sistem anladın herhalde" dedi. M.A. da "Bana şimdiye kadar kimse öyle bir şey söylemedi, ilk defa duydum. Şahsi olarak şikayetçi değilim" diye konuştu.

"BİZİ ARAYAN OLMADI"

Polis memuru H.O. ise "Hangi teşkilattan olduğunu sorduğumuzda 'Siz birazdan göreceksiniz' dedi. Hakim de bunun üzerine 'Sizi arayan oldu mu?' şeklinde soru sorunca H.A. "Bizi arayan olmadı" dedi. H.A. da sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Polis memuru Ö.A. da şikayetçi olmadığını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmaması sebebiyle sanık hakkında zorla getirme kararı verdi. Duruşma ertelendi.
DHA
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