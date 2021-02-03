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Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın

Sağlık Bakanlığında, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına giren adaylar Bakan Fahrettin Koca'dan, sözlü sınav sürecinin olmadığı bir alım talep ediyor.
 03 Şubat 2021 00:04
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Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında yazılı sınav süreçlerini tamamladı. Bir süre sonra sözlü sınavlar için süreç açıklanacak.

Ancak pandemi süreci en ön safta görev alan Sağlık Bakanlığı çalışanları, torpilsiz objektif bir süreçle, görevde yükselme süreçlerinin belirlenmesini talep ediyor. Bunun örnekleri var. En son olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, görevde yükselme sözlü sınavlarına katılan tüm adaylara 100 puan verdi. Hiç kimse itiraz etmedi, hak yerini buldu. Tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı personeli, aşağıda yer alan taleplerinin Bakan bey tarafından dikkate alınmasını talep ediyor.

Değerli Memurlar net editörleri.
Sağlık Bakanlığı GYS ve unvan değişikliği yazılı sınav süreci 4 Şubat 2021 günü tamamlanacaktır.
Sonrasında mülakat sürecine geçileceği duyurulmasını bekliyoruz.
Biz sağlık emekçileri bu kadar yoğun pandemi içerisinde çırpınırken, arkadaşlarımız pozitif yada temaslı iken aşı kampanyasında kesintisiz görev alırken nasıl mülakata katılacağız.
Çok yorulduk çok yıprandık.
Dayanacak gücümüz yokken 8000 sağlık çalışanını Ankara'da toplamak yersizdir.
2021 yılı sağlık çalışanı yılı ise Sağlık Bakanlığı GYS ve ünvan değişikliği sınavında alın teri ile barajı geçen tüm sağlıkçılara mülakat puanı olarak 100 verilmeli ve tercihler alınarak atamalar yapılmalıdır
.2021 YILI SAĞLIK ÇALIŞANLARI YILI İSE SAĞLIK EMEKÇİLERİ MÜLAKATLARINI SAHADA CANI VE SAĞLIĞI İLE ÖDEDİ 100 PUAN HAKETTİ.
Sizlerden bu konuyu haberleştirerek bizlere destek olmanızı talep ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum.

Memurlar.Net
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