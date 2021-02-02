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Mersin Büyükşehir Belediyesini yakan itfaiyeci tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında dün çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Zanlılardan K.D.B'nin, sorgusunda, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki işine bir süre önce son verildiğini, Anamur ilçesinden gelip binayı ateşe vermeye çalıştığını ileri sürdüğü öğrenildi.
 02 Şubat 2021 18:37
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Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında dün çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan belediyenin hizmet binasının zemin katına atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan K.D.B. ve E.Ş'nin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan K.D.B'nin, sorgusunda, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki işine bir süre önce son verildiğini, Anamur ilçesinden gelip binayı ateşe vermeye çalıştığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.D.B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan hizmet binasının zemin katına dün atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştü.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çıkan küçük çaplı yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alınmış, K.D.B. isimli şahıs, Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak işten çıkarıldığını, bundan dolayı da eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiştir." ifadesine yer verilmişti.
Anadolu Ajansı
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