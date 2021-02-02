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Vaka sayısı yeniden 8 bin sınırına dayandı

Sağlık Bakanlığı 2 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı. Vaka sayısı yeniden 8 bin sınırına dayandı.
 02 Şubat 2021 19:11
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Vaka sayısı yeniden 8 bin sınırına dayandı

Sağlık Bakanlığı 2 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

Test sayısı 29 milyon 913 bin 245'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, vefat sayısı 26 bin 237, ağır hasta sayısı 1.592 oldu.
Memurlar.Net
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