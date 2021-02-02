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Sputnik V aşısının üçüncü klinik sonuçları açıklandı

Sputnik V yüzde 91,6 etkinliğe sahip
 02 Şubat 2021 19:26
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Sputnik V aşısının üçüncü klinik sonuçları açıklandı

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üçüncü klinik sonuçlarına göre aşının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu açıklandı.

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların virüse karşı etkinliklerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden olan The Lancet'te yayımlanan son rapora göre, Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu açıklandı.

Raporda, Rusların geliştirdiği aşının 21 bin 862 gönüllü üzerinde denendiği ve bu gönüllülerden test sonuçlarına göre etkinlik oranının yine yüzde 90'ın üzerinde olduğu ifade edildi. Ayrıca aşının orta ve şiddetli Covid-19 virüsü taşıyanlara karşı da yüzde 100 etkili olduğu aktarıldı.

Klinik sonuçlara göre, Covid-19 aşılarından etkinlik oranı yüzde 90'ın üzerinde olan diğer aşılar ise yüzde 95 ile Pfizer-BioNTech ve yüzde 94,1 ile Moderna aşısının olduğu aktarıldı.
İhlas Haber Ajansı
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