1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
 02 Şubat 2021 19:49
+Aa- Yazdır
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Kalın, göreve yeni başlayan Sullivan'a tebriklerini iletti.

Kalın-Sullivan görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi konularının ele alındığı belirtildi.

Gelecek dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, her konuda yakın temasta olunması ve yapıcı bir işbirliği için diyalog kanallarının etkin kullanılmasının gereği vurgulanan görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede küresel iş birliği ve dayanışmanın önemine işaret edildi.

Suriye ve Libya'da siyasi çözüm sürecinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede, her türlü terör gruplarına karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi ihtiyacının öneminin vurgulandığı belirtildi.

İdlib'deki son durumun gündeme geldiği, yeni bir mülteci dalgasının bölgede yaratacağı istikrarsızlık ve insani krize karşı somut ve ivedi önlemlere ihtiyaç duyulduğu bildirilen görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen istikşafi görüşmelerin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sağlama beklentisi dile getirildi.

Türkiye'nin, ABD'nin Paris Anlaşması'na (COP21) geri dönüş kararını memnuniyetle karşıladığı ve iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası dayanışmanın elzem olduğu belirtilen görüşmenin sonunda S-400, F-35 ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.

İki müttefik ülkenin yeni dönemde güçlü, sürdürülebilir ve yapıcı bir ilişki modeli ortaya koyması beklentisi ifade edilen görüşmede, NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yangında kızı ile birlikte hayatını kaybeden hemşirenin geride bıraktıkları yürek burktu
30 Ocak 2021 14:44		 İtfaiye eri, mahsur kaldığı yerden kurtarılan buzağıyı sırtında taşıdı
30 Ocak 2021 12:50
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu
28 Ocak 2021 07:36		 Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu
20 Ocak 2021 19:39
Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanı casusluktan tutuklandı
16 Ocak 2021 11:15		 9'u muvazzaf astsubay, 13 kişiye FETÖ'den gözaltı
12 Ocak 2021 09:54
Van'da kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
07 Ocak 2021 10:54		 Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüşecek
06 Ocak 2021 20:12
Arhavi Belediyesi makam aracı haczedildi
06 Ocak 2021 12:25		 'Salgın sona erecek, okullarda eğitime devam edeceğiz'
03 Ocak 2021 18:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:09 - Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar çıktı20:06 - 78 bin TL ceza yedi; gelin arabasına 'aşkımızı duyurduk' yazdı20:04 - Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı20:01 - AK Parti Bingöl Milletvekili, koronavirüse yakalandı19:50 - Şehirde zabıta memuru, kırda ultra maraton koşucusu19:49 - İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
19:47 - Bakanı Soylu, takipçilerini Telegram hesabına davet etti19:44 - Spor İl Müdürü: 'Nefes alamıyorum' diye çığlık atıyordum19:43 - 'Kara elmas'ın peşinde yer altında ter döküyorlar19:39 - Mahir Ünal: Boğaziçi Üniversitesinde mesele rektör değil19:26 - Sputnik V aşısının üçüncü klinik sonuçları açıklandı19:11 - Vaka sayısı yeniden 8 bin sınırına dayandı
19:08 - Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı18:50 - AYM: 2547'e tabi uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi ayrımcılık18:45 - Bakan Selçuk'tan, İzmir'deki sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama18:37 - Mersin Büyükşehir Belediyesini yakan itfaiyeci tutuklandı18:30 - Halk otobüsündeki doğumu gerçekleştiren UMKE personeli konuştu
18:27 - Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye virüs bulaştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün bir süre sonra ciddiyetini bozacağı gerçeği 4
toy 1
Solar opposıtes 1
kırgın çiçekler 1
tekerlek 1
surmalar 1
prison break 1
yalnızlığı seçmek 2
MFÖ 2
kollektivizim 1
SON İLANLAR
Osmaniye Kadirli SYDV personel alacak
Manisa Yunusemre SYDV personel alacak
Diyarbakır Bismil SYDV personel alacak
Afyon Bayat SYDV personel alacak
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam