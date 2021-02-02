İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
|02 Şubat 2021 19:49
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Kalın, göreve yeni başlayan Sullivan'a tebriklerini iletti.
Kalın-Sullivan görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi konularının ele alındığı belirtildi.
Gelecek dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, her konuda yakın temasta olunması ve yapıcı bir işbirliği için diyalog kanallarının etkin kullanılmasının gereği vurgulanan görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede küresel iş birliği ve dayanışmanın önemine işaret edildi.
Suriye ve Libya'da siyasi çözüm sürecinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede, her türlü terör gruplarına karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi ihtiyacının öneminin vurgulandığı belirtildi.
İdlib'deki son durumun gündeme geldiği, yeni bir mülteci dalgasının bölgede yaratacağı istikrarsızlık ve insani krize karşı somut ve ivedi önlemlere ihtiyaç duyulduğu bildirilen görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen istikşafi görüşmelerin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sağlama beklentisi dile getirildi.
Türkiye'nin, ABD'nin Paris Anlaşması'na (COP21) geri dönüş kararını memnuniyetle karşıladığı ve iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası dayanışmanın elzem olduğu belirtilen görüşmenin sonunda S-400, F-35 ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.
İki müttefik ülkenin yeni dönemde güçlü, sürdürülebilir ve yapıcı bir ilişki modeli ortaya koyması beklentisi ifade edilen görüşmede, NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı.
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