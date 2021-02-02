AK Parti Bingöl Milletvekili, koronavirüse yakalandı
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
|02 Şubat 2021 20:01
|+Aa- Yazdır
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Berdibek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığı şikayetiyle başvurduğum hastanede yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi olup, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi hastanede geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, cümlenizi Rabbime emanet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Fransa, AstraZeneca aşısını 65 yaş üstü kişilere önermedi
02 Şubat 2021 20:41
|Prof. Dr. Alpay Azap, 'korkulu rüyamız' diyerek uyardı!
02 Şubat 2021 20:27
|Sputnik V aşısının üçüncü klinik sonuçları açıklandı
02 Şubat 2021 19:26
|Vaka sayıları tekrar 7 binin üzerine çıktı
01 Şubat 2021 20:47
|Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı
31 Ocak 2021 20:01
|Belediye personeli Covid-19'a yenildi
31 Ocak 2021 17:17
|Vaka, hasta ve ağır hasta sayısı düne göre azaldı
30 Ocak 2021 20:00
|Koronavirüs salgınında 'Şubat ayında yeni pik' uyarısı
30 Ocak 2021 16:34
|Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarının artış sebebini açıkladı
30 Ocak 2021 15:36
|Tokat'ın 3 ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı
30 Ocak 2021 15:15