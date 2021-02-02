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78 bin TL ceza yedi; gelin arabasına 'aşkımızı duyurduk' yazdı

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir okulun bahçesinde driftli sürpriz evlilik teklifi nedeniyle kendisi, kız arkadaşı ve diğer arkadaşlarıyla birlikte 78 bin 137 TL ceza uygulanan İsmail Göksu (29), bugün Gözde Yıldırım (25) ile dünya evine girdi. Gelin arabasının arkasındaki 'Dillere destan aşkımız olsun dedik, tüm Türkiye'ye duyurduk', 'Hoşgeldin 78 bin TL' yazıları dikkati çekti.
 02 Şubat 2021 20:06
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78 bin TL ceza yedi; gelin arabasına 'aşkımızı duyurduk' yazdı

Antalya'da kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarıyla birlikte organizasyon yapan otomobil tutkunu İsmail Göksu, 18 Ocak akşamı Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu'nun bahçesine geldi. Kız arkadaşı Gözde Yıldırım ile okulun bahçesine gelen İsmail Göksu, meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada gencin arkadaşlarından biri de 07 FK 354 plakalı otomobiliyle çiftin etrafında drift yapmaya başladı. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları, cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarmanın takibi sonrası olayın yaşandığı gün gözaltına alınan İsmail Göksu ve arkadaşlarına, toplam 78 bin 137 TL ceza kesildi.

'HOŞGELDİN 78 BİN TL'

Çift, bugün Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı nikahla dünya evine girdi. İsmail Göksu'nun, modifiye edilmiş gelin arabasının arkasına ise 'Dillere destan aşkımız olsun dedik, tüm Türkiye'ye duyurduk', 'Hoşgeldin 78 bin TL' yazdırması dikkat çekti.

'TÜRKİYE AŞKIMIZI DUYDU'

Evinde birçok eşyasının olmadığını dile getiren İsmail Göksu, "Yedi yıllık birlikteliğimiz var. Doğum günümün olduğu gün evlilik teklifi yapmak istedim. Her şey çok güzeldi. Ta ki jandarma gelip beni alana kadar. 78 bin 137 TL ceza yazdılar. Birikimlerimizden birazını oraya yatırdım. Eşyalarım eksik kaldı. Çok zor durumda kaldım. Türkiye aşkımızı duydu. Ceza yemek beni üzdü. Nikahı yaptık, düğünümüzü ileriki günlerde yapacağız. Cezama bir af olursa çok sevinirim" diye konuştu.

'O BANA, BEN ONA, JANDARMA DA BİZE SÜRPRİZ YAPTI'

Eşinin sürprizinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Gözde Göksu ise, "O gün eşimin doğum günüydü. Sürpriz yapmak için gittim. Ama o bana, ben ona, jandarma da bize sürpriz yaptı. Gayet mutluydum. Bir şekilde ödeyeceğiz. Eşim biraz araba manyağı. Başa gelen çekilir diyeceğiz" dedi.

BABASINI DİNLEMEDİ

İsmail Göksu'nun babası Mevlüt Göksu ise evden çıkmadan önce oğlunu uyardığını belirterek, "'Oğlum taşkınlık yapmayın' dedim. Ama bunlar gitmiş okulun bahçesinde yapmışlar yapacaklarını. 3 lira değil, 5 lira değil, bu nasıl ceza anlamış değilim. İsmail'in daha önceden vukuatları var, bıktım yaramazlıklarından" diye gülümseyerek, tepkisini dile getirdi.

Olay günü drift yapan aracı kullanan İsmail Göksu'nun yakın arkadaşı Mithat Kılavuz, "O gün direksiyondaydım, aracı ben döndürüyordum. Cezayı yiyenlerden biriyim. 6 bin küsur lira para cezası yedim, ehliyetimi aldılar. Kapalı alanda döndürdüm, işin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" diye konuştu.

Yaşananları videoya çekip sosyal medyaya yükleyen Sırrı Cantop ise, "Sonuçlarının bu kadar ağır olacağı kimsenin aklına gelmemişti. Biz orda 4-5 araç toplandık. Cezanın bu boyutlara geleceğini hiç düşünmemiştim. Sosyal medyada büyüyünce ceza uygulandı" dedi.
DHA
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