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SGK'yı 12 milyar zarara uğratan şebekeye operasyon

İstanbul'da yetkisiz ilaç satışı yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen şebekeye operasyon yapıldı.
 02 Şubat 2021 20:22
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SGK'yı 12 milyar zarara uğratan şebekeye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, Fatih'te faaliyet gösteren işyerinde izinsiz ve yetkisiz bir şekilde ilaç depolandığı ve satışının yapıldığı belirlendi.

Şebekenin hastaların kimlik bilgilerini kullanılarak farklı illerde bulunan hastanelerden bu ilaçların reçete ettiği, ilaçların içerisinde yüksek riskli ilaçların olduğu, bu reçeteler karşılığında ilaçların temin edildiği, eczanelerin ise ilaç bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne fatura ettiği anlaşıldı.

Yapılan operasyonda 8 kişi yakalanırken 41 bin 212 kutu ilaç, çok sayıda flakon, enjeksiyon, şırınga, kapsül, tablet enjektör ele geçirildi. Şebekenin ilaçları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne fatura ederek, kurumun yaklaşık 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken 5'i hakkında adli kontrol hükümleri konuldu. Bir kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.
DHA
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