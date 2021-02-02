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Polisin kafasını telsizle parçalamıştı! İstenen ceza belli oldu

Eskişehir'de gürültü yaptığı için kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'yü elinden aldığı telsizle başına defalarca vurarak ağır yaralayan K.B. hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 02 Şubat 2021 20:26
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Polisin kafasını telsizle parçalamıştı! İstenen ceza belli oldu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru A.Ü. (55), 2019 yılının temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan K.B.'yi (27) uyardı. İkili arasında çıkan tartışmada K.B., polis memuruna saldırdı. Saldırgan yere düşerek bayılan polis memuru A.Ü.'nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu. Sabah 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi N.U. (29) müdahale ettiği saldırganı durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, K.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Ağır yaralanan polis memuru A.Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

GÖREV UYUŞMAZLIĞINDAN AĞIR CEZA ÇIKTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, K.B., hakkında hazırladığı iddianameyi, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme 'görevsizlik kararı' vererek, iddianameyi iade etti. Bunun üzerine savcılık, iddianameyi Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi de K.B.'nin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini belirterek 'görevsizlik kararı' verdi. İki mahkeme arasındaki 'görev uyuşmazlığı' Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce incelendi. Bölge Mahkemesi, saldırgan K.B.'nin Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına 'kesin' olarak karar verdi.

TELSİZ SİLAH SAYILDI

İddianame, yeniden gönderildiği Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede saldırganın kullandığı kesici aletin yanı sıra polis memurunun başına defalarca vurduğu polis telsizi 'silah' olarak kabul edildi. İddianamede tutuksuz yargılanan K.B. hakkında park halindeki kaymakamlık aracındaki 3 bin 521 liralık zararın yanı sıra güvenlik görevlisi N.U. ile polis memuru A.Ü.'ye yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Eskişehir'de 2019 yılı Temmuz ayında meydana gelen olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde cep telefonuyla konuşan K.B.'nin kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'ye saldırması, elinden aldığı telsizle yerde baygın yatan A.Ü.'nün başına vurması yer alıyor.
DHA
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