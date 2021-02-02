CHP'li eski üç milletvekili Deniz Baykal'la görüşecek
|02 Şubat 2021 20:33
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Eski CHP Milletvekilleri Hakkı Akalın, Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu'dan oluşan heyet Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal'ı ziyaret ederek partideki son gelişmeleri değerlendirecekler.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifa etmesiyle parti kulisleri hareketlendi.
Eski CHP milletvekili üç isim gelişmeler üzerine harekete geçti.
Eski İzmir milletvekili Hakkı Akalın, eski Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar ve eski Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun yarın Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal'la görüşeceği öğrenildi.
CHP'deki istifalar ve son gelişmeler hakkında eski genel başkanlarla fikir alışverişinde bulunacağı öğrenilen heyet, ilk olarak yarın saat 11.00'de eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı Hoşdere'deki ofisinde ziyaret edecek. Saat 14.00'de eski Genel Başkan Hikmet Çetin'le Çankaya'daki Palet Pastanesinde buluşacak heyet, saat 16.00'da da Deniz Baykal'ı da Beysukent'teki evinde ziyaret edecek.
Üç ismin tamamen kendi inisiyatifiyle hareket ettikleri ve görüşmeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunacakları bildirildi.
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