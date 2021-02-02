Fransa, AstraZeneca aşısını 65 yaş üstü kişilere önermedi
|02 Şubat 2021 20:41
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Fransa, AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirdiği aşının ülkede kullanılmasını onayladı ancak 65 yaş üstü kişilere uygulanmasını önermedi.
Ülkedeki Bilim Kurulu, AstraZeneca aşısının kullanılmasını görüşmek için bugün toplandı.
Toplantıda, aşının ülkede kullanılması onaylanırken 65 yaş üzeri kişilere etkinliğine dair yeterli veri bulunmadığı, bu nedenle şimdilik 65 yaş altı kişilere uygulanması önerildi.
Böylece BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılardan sonra AstraZeneca Fransa'da onay alan üçüncü aşı oldu.
Söz konusu aşı, hemşire ve doktorların yanı sıra eczacılar ve ebeler tarafından da yapılabilecek.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 29 Ocak'ta Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanılmasına ilişkin tavsiye kararını onaylamıştı.
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