'Erdoğan, siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Soylu gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmalardan önce çıkanlar:

"CEMİL BAYIK 3 GÜN ÖNCE HDP'YE TALİMAT VERDİ"

Cemil Bayık 3 gün önce HDP'ye talimat verdi. Bunu İçişleri Bakanı olarak ben biliyorum. DEAŞ'ın neye hizmet verdiğini biliyor musunuz? Bunu ben biliyorum. Gezi olayları dahil olmak üzere bu kadar kaynak nereden geldi? Kavala'nın oluşturduğu bir sistemle her şey ortada. Terör örgütlerini bir tarafa bırakıp bilgi kirliliğini vatandaşa söylemezsek olur mu? Boğaziçindeki gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ GÖZALTILAR

"KAYYIM REKTÖR" TABİRİ FAŞİST BİR YAKLAŞIM

Burası bir üniversite. Bir önceki seçimde üniversite rektörünü öğrenci mi seçti? Hayır. Adaylardan biri seçildi. Türkiye'nin en çok akademik yayın üreten en başarılı üniversiteler hangileri? "Kayyım rektör" tabiri faşist bir yaklaşım. Siyasi bir yaklaşım. Üniversitenin kendi içini kapsayacak bir yaklaşım değil. Burada maalesef marjinal ideolojik çok uçlarda olan merkeze çekmişler. Bu doğru değil. Bizim konuşacaklarımız onların başarılarıdır. LGBT denilen tamamen batının Türkiye'ye pazarladığı gruplarla birlikte üniversitenin ortasına oturmuşlar. Milletin kutsalıyla senin ne işin var? Onları yapanların ailesi yok mu? Ne oldu demokrasiye, saygıya, çoğulcuğa? İnsanların inanadıklarına kışkırtıcı şekilde yaklaşım doğru mu?

"ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜN ODASINA GİRİLMESİNE İZİN VERMEM"

Orada gidecek üniversite rektörünün odasını işgal edecek. Buna asla müsaade etmem. Türkiye ayağa kalsa da müsaade etmem böyle bir şey yok. Boğaziçi Üniversitesi ayağa da kalksa üniversite rektörünün odasına girmesine izin vermem.

"AŞAĞI BAK" TARTIŞMALARI

Bir siyasi partinin reklam ajansı gençleri kullanıyor. Acaba başka bir yere evirebilir miyim diye? Kamuoyunun gündeminden ayırıyor. Oradaki bir cümleyi yalan şekilde alıp bu şekilde kullanmaları yanlış. Bu bir operasyon.

SOSYAL MEDYADA HAKARET KONUSU

2020'de 15 bini aşkın hakarete maaruz kaldım. Sizce bu normal mi? Ben Taşlıtarla'da büyüdüm. Küfürün her çeşidini iyi bilirim. Ama bu küfürü hayatımda duymadım. Bu benim iç meselem. Kendi kendimi yedim. Buna itiraz etmek benim kişisel hakkım. Ben itiraz etmezsem ben evlat olmam, ben itiraz etmezsem ben insan olmam. Karakterimizi, kimliğimizi, altımızdaki koltuk ya da giydiğimiz takım elbise belirlemiyor. Sosyal medyanın özgürlük alanı olarak tanımlanması yanlış.

ADALET BAKANI GÜL İLE ARASINDA KIRGINLIK OLDU MU?

Bana da soruyorlar bu adamı niye tutuklamıyorsun? Ben tutuklayıcı mercii değilim ki, Adalet Bakanı da değil.

"AZERBAYCAN'DA HASRETİMİZİ DİNDİRDİK"

Benim için yarın önemli değil bugünü aşmak önemli. Bugünü aşarsak yarın gelecek. Bu hikayeyi tanımlamak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olur. Kendi partisini yönetemeyenler sallayıp duruyor. Biz bugün Suriye, Irak, Libya, Azerbayca'ndayız. Azerbaycan'da hasretimizi dindirdik.