'Bu maskeleri takanlar koronavirüse yakalanıyor'

Standartlara uygun maskelerin yanında piyasada merdiven altı diye tabir edilen maskelerin satılması, kullanan kişide önlem aldığı duygusuyla koronavirüse yakalanma olasılığını artırıyor. Covid-19 ile mücadelede en etkisi silahın maske olduğunu ifade eden Aksaray Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Baz, merdiven altı üretilen maskeler konusunda uyarıda bulundu. Baz, "Bu merdiven altı maskelerin koruyucu özelliği yok. Bu maskeleri vatandaşlarımız taktığı zaman koruduğunu zannediyor ama maalesef ki takan kişiler koronavirüs hastalığına yakalanmasına sebep oluyor. Bunun yanında kış mevsimi olduğundan dolayı maskelerde nemlenme meydana geliyor. Bu merdiven altı koruyuculuğu olmayan maskelerden kullanan vatandaşlar maalesef koronavirüs kapıyor" dedi.

'SON GÜNLERDE GEVŞEME MEYDANA GELDİ'

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerin büyük bir oranda salgını azalttığını belirten Baz, "Şu anda mücadelemiz bitmiş değil, mücadeleye son sürat devam edeceğiz. Bu savaşta en önemli argümanımız maske mesafe ve temizlik. Bu kurallara sonuna kadar, rivayet edeceğiz. Son günlerde bir gevşeme meydana geldi. Maske kullanımı konusunda vatandaşlarımız bir hayli sıkıntı yaşıyor. Yeniden yaz mevsiminde olduğu gibi alışkanlıklarımıza dönmeye başladık. Maskeleri çene altı ve burun altı ile kollara taktıklarını görüyoruz. Bu bizi gerçekten çok üzüyor. Mücadelemiz en son koronavirüs vakası kalana kadar, devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

MASKELERDE 'CE' DAMGASI OLMASI GEREKİYOR

İyi bir maskenin 50 adetinin 25 ile 35 TL arasında değiştiğini ifade eden Baz şöyle konuştu: "Cerrahi maskenin 3 katlı ve maske kutusunun üzerinde ürünün standartlara uygun olduğunu gösteren CE damgası olması gerekiyor. Kutu üzerindeki barkodu, cep telefonlarına indirip, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mobil uygulamasına okuttuğunuz zaman firmayla ilgili bilgilere ulaşırsınız. Bu sayede, firmanın kaydına, gerekli izinlerin alınıp alınmadığına ulaşılabilir. Eğer böyle bir imkanınız yoksa eczanelerden yardım isteyebilirsiniz. Bunun yanında pazarda ve sokaklarda 10 ile 13 TL arasında maske satılıyor. Bu maskelerini kullanan vatandaşlarımız korunduklarını sanıyor. Ama korunamıyor."

'MASKELER BİZİM İÇİN AKSESUAR DEĞİL'

Aksaray'da vakaların yüzde 70 oranında düştüğünü belirten Baz, "Hala koronavirüs vakaları var. En ufak bir gevşemede bu virüs tetikte bekliyor. Maskemizi kesinlikle burun altı veya çene altına indirmeden direk burun üstü takmalıyız. Vatandaşlarımızdan bizim ricamız maskemizi doğru bir şekilde kullanalım. Doğru bir şekilde takalım. Maskeler bizim için bir aksesuar değil, artık bir sağlık gereci olduğunun farkına varalım. Bunun yanında kullanılan maskeleri gelişi güzel, her yere maskelerin atıldığını görüyoruz. Bu maskeleri elimizi değmeden dıştan içi doğru katlayarak, kulaklarından sarıp bir poşetin içine koyup, çöplerin içene değil de belediyelerin tıbbı atık kutusuna atmalıyız. Bu bizi gerçekten çok üzüyor. Kullanılan maskeler kesinlikle ceplere konulmamalı. Vatandaşlar bir işletmeye girerken, cepten çıkardığı maskeyi takıyor. Maske kullanıldıktan sonra, tıbbı atık konumuna geçmiş oluyor. Kesinlikle maskeleri cebimizde taşımamamız gerekiyor. Bir de toplu taşıma araçları, bankalar, marketler gibi kapalı alanlarda virüsten korunmak için çift maske takmayı öneriyoruz." ifadelerini kullandı.