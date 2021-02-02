Galatasaray evinde 8 maçtır yenilmiyor

KOCA'DAN 'İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN' PAYLAŞIMI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Şeyh Edebali'nin, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözüyle bir video paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda Covid-19 ile mücadelenin en ön safındaki sağlıkçılar yer aldı. Söz konusu videoda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen talebe doğru yola çıkan UMKE ekiplerinin, Covid-19 aşısını ulaştırma süreçlerine yer verildi. Karlı yolları aşarak Erzurum'daki bir köyde ikamet eden yaşlı vatandaşların aşılarını ayaklarına kadar götüren Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aşıyı ulaştırma sürecinin paylaşıldığı videonun sonunda Bakan Koca'nın “Her zaman her şartta milletimizin hizmetindeyiz” sözleri yer aldı.