Galatasaray evinde 8 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de üst üste 4., toplamda da 14. galibiyetini aldı.
|02 Şubat 2021 21:19
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Medipol Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezliğini 8 maça çıkardı.
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Cimbom, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte iç sahada oynadığı son 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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