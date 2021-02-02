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Galatasaray evinde 8 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de üst üste 4., toplamda da 14. galibiyetini aldı.
 02 Şubat 2021 21:19
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Galatasaray evinde 8 maçtır yenilmiyor

Medipol Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezliğini 8 maça çıkardı.

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Cimbom, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte iç sahada oynadığı son 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
İhlas Haber Ajansı
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