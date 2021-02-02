Kilometresi yüksek araçlara rağbet arttı

2020 Aralık ayında tüketiciler pandemi sebebiyle hem kısıtlamaların devam etmesi hem de kış aylarının etkisiyle zamanlarının çoğunluğunu evde geçirirken, fiyatlardaki yüksek artış ve kurun da etkisiyle araç almayı ötelemiş, ay sonuna doğru bu etkenler fiyatlarda yaklaşık %15 civarında düşüşe neden olmuştu..

Ocak 2021 itibari ile aşılama çalışmalarının başlaması, vaka sayılarının düşmeye başlaması yavaş yavaş normalleşme sürecine geçişin sinyallerini veriyor. Sinyalleri alan tüketiciler, bütçelerine uygun araçları araştırmaya başladı. arabam.com'da önceki aylara nazaran 50.000 TL - 100.000 TL aralığındaki ve kilometresi yüksek olan araç ilan sayılarındaki artış, tüketicinin bütçesine uygun araç arayışında olduğunu destekliyor. 2020 boyunca 300.000 km. ve üzerinde araç ilanı bulunmazken, 2021 Ocak ayında 300.000 km. ve üzerindeki ilanların oranı %7'lik dilimi oluşturuyor.

Ocak ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre arabam.com analizi şöyle:

Fiat Yükselişte

Renault, Ocak ayında da birinciliğini koruyor. Aralık ayında Volkwagen ikinci sıradayken, Ocak ayında %4 artış göstererek ikinciliği Fiat alıyor. Fiat markasını sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen izliyor. Ocak ayında Mercedes Benz ve BMW ilk 10 listesinden düşüyor.



Clio, Astra ve Focus En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında Ocak ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Focus oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında da bu üç marka en çok tercih edilenlerdi, Astra ve Focus'un tercih edilme oranı %1 arttı. Bu üç modeli ise sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Ocak Ayı Oranları

arabam.com'da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %23 ile yine Nissan Qashqai'nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Captiva, Hyundai ix35, Peugeot 3008 ve Hyundai Tucson izliyor.