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İzmir'de yarın sabaha kadar yağışlar devam edecek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sel ve su baskınlarının yaşandığı kentte yağışların yarın sabaha kadar ara ara devam edeceğini belirterek, vatandaşların tedbirli ve temkinli olması gerektiğini ifade etti.
 02 Şubat 2021 22:57
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İzmir'de yarın sabaha kadar yağışlar devam edecek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bir aracın sel sularına kapılması nedeniyle bir kişinin öldüğü, bir kişinin de arama çalışmalarının sürdüğü Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi Balaban Deresi yakınlarında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Köşger, kayıp bir kişiye ulaşma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Köşger ,İzmir'e dün geceden itibaren yoğun yağış düştüğünü belirterek, uzun yıllar şubat ayı ortalamasının neredeyse 1,5 katına yakın yağışın 10 saatte alındığını kaydetti.

Konak'ta saat 02.00'den sonra metrekareye düşen yağış miktarının 142 kilogram olduğuna dikkati çeken Köşger, olayın felakete dönüştüğünü ifade etti.

Köşger, ekiplerin felaketin etkilerini ortadan kaldırmak ve vatandaşların sıkıntılarını bertaraf etmek için sahada olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızdan halen tedbirli ve temkinli olmalarının gerekliliğini ifade etmek istiyorum. Çünkü yarın sabaha kadar yağışlar ara ara devam edecek bu geceki şiddette olmasa da. Toprak ve arazi de doygunluğa ulaştı, o yüzden herhangi bir sıkıntıya vermemek için tedbirli olmakta fayda var. Biz devlet olarak gereken tedbirler ne ise onları almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Çevre illerden 10 vidanjörün İzmir'e sevk edildiğini, ayrıca özel sektörün elinde bulunan vidanjörleri de kiraladıklarını kaydeden Köşger, "Vatandaşlarımızdan vidanjör ihtiyacı olanlar ilçe kaymakamlıklarına başvurabilirler. Diğer ihtiyaçlarıyla ilgili muhtarlara ve kaymakamlara ulaşabilirler. Seri şekilde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

"Balaban Deresi'nde mahsur kaldık"

Öte yandan Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ve sel nedeniyle taşan Balaban Deresi üzerindeki köprüden sabah saatlerinde annesiyle ve ağabeyiyle geçtiklerini söyleyen Ali Alp, araçlarının suya girdiğini, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardıklarını anlattı.

Bindikleri aracın derede bir süre sürüklendiğini aktaran Alp, "Kapı açılmadı su nedeniyle. Sağ kapıdan abim çıktı. Ben arkada oturuyordum. Arka kapıdan ben çıktım. Sonra annemi çıkardık. 2-3 dakika içerisinde araba aşağı kaymaya başladı. Biz çıktık, araba sürüklendi derenin içine. Hiçbir şey yapamadık. Arabayı çekici çıkardı, sanayiye götürdü." diye konuştu.

Konak'ta yaşayanlar yaşadıklarını anlattı

Öte yandan Konak ilçesine bağlı Laleli Mahallesi'nde 2 çocuğuyla beraber yaşayan Özlem Uzunay (39) AA muhabirine, derenin taşması sonucu evlerini su bastığını söyledi.

Suyu kendi imkanlarıyla tahliye ettiklerini, tüm eşyalarının zarar gördüğünü ifade eden Uzunay, daha önce de aynı sorunu yaşadıklarını, derenin ıslahı konusunda yetkililerin duyarlı olmasını beklediğini dile getirdi.

Evlerini su basan ve arabası selde hasar gören işçi emeklisi Erdal Işık (55) ise zararının büyük olduğunu kaydederek yetkililerin çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Konak Belediyesine ait iş makineleri de mahallede temizlik yaptı.
Anadolu Ajansı
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