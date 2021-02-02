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Horoz dövüştürürken yakalanan 77 kişiye 345 bin lira ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 77 kişiye 345 bin 422 lira para cezası uygulandı.
 02 Şubat 2021 23:11
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Horoz dövüştürürken yakalanan 77 kişiye 345 bin lira ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 77 kişiye 345 bin 422 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri, Kuyumculu Mahallesi'nde bir adreste dernek adı altında horoz dövüştürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı ile Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, 77 kişiye 242 bin 550 lirası Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan olmak üzere 345 bin 422 lira para cezası kesildi.

Öte yandan operasyonda 10 Hint horozuna el konuldu.
Anadolu Ajansı
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