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Gösteri için toplanan 93 kişi gözaltına alındı, 108 kişi serbest

Beşiktaş ve Sarıyer'de de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişi yakalandı- Gözaltına alınan toplam 104 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor
 02 Şubat 2021 23:12
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Gösteri için toplanan 93 kişi gözaltına alındı, 108 kişi serbest

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de toplanan gruba müdahale eden polis, Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 104 kişiyi gözaltına aldı.

Prof. Dr. Bulu'nun atanmasını protesto eden bazı akademisyen ve öğrenciler, üniversite yerleşkesinde eylemlerini bugün de sürdürdü.

Üniversite çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, içerisinde çok sayıda öğrenci bulunan bir yolcu otobüsünü Hisarüstü Nispetiye Caddesi'nde durdurdu. Otobüstekilerin kimliklerini alarak GBT sorgulaması yapan polis, şüpheli bazı kişileri gözaltına aldı.

- Kadıköy'de müdahale

Protestolar kapsamında, çağrı üzerine aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup, 18.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Emniyet güçleri, Kadıköy Kaymakamlığının ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün 7 gün süreyle yasaklanmasına ilişkin kararı doğrultusunda, katılımcıları dağılmaları konusunda uyardı.

Grubun dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu. Bazı göstericiler ara sokaklara kaçarken, polis Kadıköy Meydanı'na çıkan tüm sokaklarda önlem aldı. Saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bölgede yoğunluğun azaldığı görüldü.

Yapılan müdahalede 93 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

- Emniyetten müdahale açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganı ile Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrısı yapılması üzerine belirlenen noktalarda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, saat 17.30 sıralarında toplanmaya başlayan yaklaşık 250-300 kişilik gruba Kadıköy Kaymakamlığınca alınan açık ve kapalı alanlardaki 7 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağının hatırlatıldığı anlatılarak, uyarıları dinlemeyen ve mukavemette bulunan şahıslara müdahale edildiği kaydedildi.

Daha sonra başka noktalarda tekrar toplanan gruptakilerin dağılmaları anında emniyet araçlarına ve çevreye zarar verdikleri belirtildi.

Açıklamada, Kadıköy'deki gösteriler sırasında 93 kişi, Beşiktaş ve Sarıyer'de de alınan emniyet tedbirlerinde Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de toplamda 104 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili işlemler devam etmektedir." denildi.

Öte yandan, Kadıköy'deki olaylar sırasında bazı göstericiler tarafından darbedildiği belirtilen M.C.A. ve B.G.'nin Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 108 şüpheli serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 98 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde dün bazı topluluklar tarafından gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde ikaza rağmen dağılmayarak "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan gözaltına alınan 108 şüpheliden 98'inin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan 10 şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol talep edildiği, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de talep gibi karar verildiği kaydedildi.

Aynı gün kampüs içerisinde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için "kişi hürriyetini yoksun kılma", "kamu malına zarar verme" ve "2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından gözaltına alınan 51 kişi hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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