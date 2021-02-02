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Koronavirüse yaklanan polis memuru hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan trafik polisi, yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
 02 Şubat 2021 23:14
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Koronavirüse yaklanan polis memuru hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan trafik polisi, yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllardır farklı birimlerde mesai yapan, son olarak Şehir İçi Trafik Büro Amirliği'nde görevli 47 yaşındaki Halil Çetinkaya bir süre önce korona virüs hastalığına yakalandı. Durumu ağırlaşınca Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, burada yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetinkaya'nın ani vefatı meslektaşları arasında da üzüntü yaşattı. Çetinkaya'nın bir süre akciğer kanseri tedavisi gördüğü de öğrenildi. Çetinkaya'nın cenazesinin yarın sabah saatlerinde doğum yeri olan Isparta'nın Yalvaç ilçesine gönderileceği, burada defnedileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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