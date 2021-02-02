Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama
|02 Şubat 2021 23:55
|+Aa- Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin, "Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.
Boğaziçi Üniversitesine bir "kayyum rektör" atandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri istemiyor, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, bu akşam öğrencilere değil de onların anne ve babalarına seslenmek istediğini bildirerek, şunları kaydetti:
"Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki
03 Şubat 2021 01:16
|Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
03 Şubat 2021 00:51
|3 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
03 Şubat 2021 00:09
|Tunceli Valiliği, 'çatışma çıktı' iddialarını yalanladı
02 Şubat 2021 22:19
|Fahrettin Altun'dan yeni anayasa ve reform açıklaması
02 Şubat 2021 22:17
|Bakan Selçuk'tan 'köy okulları' paylaşımı
02 Şubat 2021 22:14
|'Erdoğan, siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam'
02 Şubat 2021 20:56
|CHP'li eski üç milletvekili Deniz Baykal'la görüşecek
02 Şubat 2021 20:33
|AK Parti'li Zengin'den 'yeni anayasa' açıklaması
02 Şubat 2021 20:10
|Bakan Soylu, takipçilerini Telegram hesabına davet etti
02 Şubat 2021 19:47