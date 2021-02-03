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Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı.
 03 Şubat 2021 00:10
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BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı.

Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı.

Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.
DHA
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