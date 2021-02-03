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Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Biden yönetiminin yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak, iş birliği alanlarını genişletmek ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek istediğini" bildirdi.
 03 Şubat 2021 00:51
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Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Kalın ile Sullivan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bay Sullivan, Biden yönetiminin yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak, iş birliği alanlarını genişletmek ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek isteğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Biden yönetiminin NATO zemininde transatlantik bağlarını güçlendirme niyetinde olduğunu belirten Sullivan'ın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini almasından dolayı ABD'nin duyduğu endişeyi de dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bay Sullivan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlatma planını desteklediğini belirtti. Kendisi, Biden yönetiminin, demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye olan bağlılığının altını çizdi. İkili, Kovid-19 ve iklim değişikliği gibi küresel sorun alanlarında iş birliği yapma ve ortak kaygı duyulan bölgesel meselelerde yakın çalışma konusunda mutabık kaldı."
Anadolu Ajansı
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