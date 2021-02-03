Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem Yönetmeliği
|03 Şubat 2021 03:06
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YÖNETMELİK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM
TESİSLERİ DEPREM YÖNETMELİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik iletim sistemleri kapsamında olan trafo merkezlerinin elektriksel cihazlarının, trafo merkezlerinde bulunan yapı sistemlerinin, enerji iletim hatlarında bulunan iletim direklerinin ve iletişim (telekomünikasyon) direklerinin deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulanacak esaslar
MADDE 3 - (1) Deprem etkisi altında elektrik iletim sistemleri kapsamında olan trafo merkezlerinin elektriksel cihazlarının, trafo merkezlerinde bulunan yapı sistemlerinin, enerji iletim hatlarında bulunan iletim direklerinin ve iletişim (telekomünikasyon) direklerinin değerlendirme ve tasarımı için Ek-1'de yer alan esaslar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç yıl sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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