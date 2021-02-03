1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ.
 03 Şubat 2021 03:41
+Aa- Yazdır
2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2021 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEK

EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek eğitim giderleri

MADDE 3 - (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur:

a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 862 TL, grup eğitimi için aylık 241 TL olarak belirlenmiştir.

b) Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.

Diğer hususlar

MADDE 4 - (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem Yönetmeliği
03 Şubat 2021 03:06		 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Şubat 2021 03:05
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Şubat 2021 03:04		 Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki
03 Şubat 2021 01:16
Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
03 Şubat 2021 00:51		 3 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
03 Şubat 2021 00:09
Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama
02 Şubat 2021 23:55		 Tunceli Valiliği, 'çatışma çıktı' iddialarını yalanladı
02 Şubat 2021 22:19
Fahrettin Altun'dan yeni anayasa ve reform açıklaması
02 Şubat 2021 22:17		 Bakan Selçuk'tan 'köy okulları' paylaşımı
02 Şubat 2021 22:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:11 - Adana Kozan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi03:41 - 2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ03:06 - Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem Yönetmeliği03:05 - Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik03:04 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik01:57 - Meteoroloji'den turuncu alarm: Şiddetli şekilde geliyor
01:16 - Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki00:51 - Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama00:49 - 112 sağlık çalışanları ölümden döndü00:10 - Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı00:09 - 3 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:04 - Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
00:00 - 'Beni makineye bağlamayın diyen hastaları unutamıyorum'23:58 - Suudi Arabistan Türkiye dahil 20 ülkeden gelişleri askıya aldı23:55 - Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama23:36 - Bakan Soylu, komiser yardımcılarının nikah törenine katıldı23:35 - 2020'nin '100 akı' İstanbul oldu
23:21 - Ankara'da izinsiz yapılan gösteride bir polisin kolu kırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
'Beni makineye bağlamayın diyen hastaları unutamıyorum'
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki
Meteoroloji'den turuncu alarm: Şiddetli şekilde geliyor
112 sağlık çalışanları ölümden döndü
3 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öfke 2
şili 2
gece tıkınmak 3
halay başı olmak 2
telefon sesini bayhandan vurdum duymaz yapmak 2
şans oyunlarında cazibeyi arttıracağız 3
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar 1
Yeni Ekonomik Pakette Sözleşmeliye Kadro Gelir Mi? 1
Dünyanın merkezine yolculuk 1
asi 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam