Adana Kozan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana Kozan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|03 Şubat 2021 04:11
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