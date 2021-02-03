Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
|03 Şubat 2021 05:58
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'de meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyasının başlatılması hakkında ekli karar yürürlüğe konuldu.
Buna göre, ülkede meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için gerek görülmesi halinde AFAD koordinasyonunda insani yardım kampanyası başlatılabilecek.
Kampanyalar kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak.
AFAD tarafından Elazığ depreminden sonra başlatılan insani yardım kampanyası dolayısıyla açılan hesaplara, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören afetzedeler için yapılmış/yapılacak olan bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilecek.
Doğal sit alanları
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi sınırlarındaki Zamantı Irmağı kaynağı, Melikgazi ilçesi sınırlarındaki Engir Gölü, Balıkesir'in Marmara ilçesi sınırlarındaki Marmara Kayalıkları, Marmara Adası ve Eşek Adası doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu sınır ve koordinatları belirlenen alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Karaabalar köyü ile merkez ilçe Çağlayık köyü arasında iki ilçe sınırlarının tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.
"Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin ve Erzurum'un Oltu ilçesinde "Çoruh Belediyeleri Birliği"nin kurulmasına izin verildi.
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