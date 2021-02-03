Rusya ve Hizbullah da asker yığıyor: Kamışlı'da PKK işgali sürüyor



Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de Haseke, Kamışlı ve Şehba'da rejim bölgelerine uyguladığı kuşatmada 20 gün geride kaldı. Dün PKK/YPG ile Rusya arasında ön anlaşma yapılmasa da kuşatma devam etti. Şam'daki Esed rejimi, PKK/YPG'ye kuşatmayı kaldır çağrısı yaparak "Eğer kuşatma tam olarak kalkmazsa bölgeye Wagner güçleri sevk edeceğiz" tehdidinde bulundu.

Suriye'deki iç savaşta evlerini terk etmek zorunda kalarak İdlib kırsalında çadırlarda yaşayan savaş mağdurları; Türkiye'deki 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' kampanyasıyla yapılan briket evlerde yaşamaya başladı. Briket evlerdeki yaşam şartlarının çadır hayatından çok daha iyi olduğunu kaydeden savaş mağdurları ileride bir gün tekrar evlerine dönmenin hayalini kuruyor.

SİVİLLER GIDAYA ULAŞAMIYOR

Kuşatmanın etkileri iki şehir arasında değişiyor. Haseke'de rejim güçleri sivillere tam bir kuşatma uyguluyor. Her türlü gıda ve malzeme girişini engelliyor. Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı'da ise rejim Haseke'den daha büyük ve daha kapsamlı bir bölgede varlık gösteriyor. Siviller gıdaya nispeten daha kolay ulaşıyor. Kamışlı ilçe merkezinde rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor. Haseke'deki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Haseke ve Kamışlı halkının kuşatmaya karşı gösteriler yaptığını duyurdu.

24 TV'de 'Esra Elönü ile Arafta Sorular' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan sanatçı Yavuz Bingöl, 'Bizi bölemediler. Çünkü güçlü bir iktidar var. Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Eğer o olmasaydı Irak ve Suriye olabilirdik.' ifadelerini kullandı.



KONTROL NOKTALARI ARTTI

Rejim, Halep'in kuzey kırsalını da kuşatma altına aldı. Dördüncü Tümen kontrol noktaları ve Hava Kuvvetleri İstihbaratı'nın un, yakıt ve ilaç girişini engellediği belirtiliyor. Şeyh Maksud mahallesi civarındaki kontrol noktalarında sivillerin uzun kuyruklar oluşturduğu ve girişlerin kısıtlandığı bildirildi. Halep'in doğu kırsalındaki el-Tayyah geçişinden de siviller giriş yapamıyor. Teröristlerin çekilmek için dayattığı şartların başında ise rejimin Halep'teki Şeyh Maksud mahallesinden, Tel Rıfat şehri ve Eşrefiye'de kontrol ettikleri bölgelerden kuşatmayı kaldırması yer alıyor. Haseke Valisi, yaptığı açıklamada teröristlerin taleplerinin yerine getirilmeyeceğini söyledi.

Asker gönderdiler

Rusya ve Hizbullah, Esed rejiminin YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı'ya takviye ekipler gönderdi. Rusya askeri havalimanı bulundurduğu Kamışlı kentine son 10 günde 250 askerden oluşan takviye birlikler gönderdi. 150 Hizbullah militanı da bölgeye intikal ederek rejim güçlerinin karargahlarına yerleşti. Diğer yandan rejim ordusu da kendisine bağlı Şebbiha milislerine ağır silah eğitimi vermeye başladı.