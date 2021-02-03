Protestolarda öğrenciden çok terörist var

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesi ile başlayıp provokasyona dönüşen protestoların arkasındaki el deşifre oldu. Üniversite kampüsünde olay çıkardığı için gözaltına alınan 159 kişiden 72'sinin terör örgütleri, 6 sının da marjinal sol gruplarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Önceki gün gerçekleşen organize provokasyonda, İstanbul Valiliği'nin yasaklamasına rağmen kampüs dışındaki yasadışı yürüyüşte 108, kampüs içinde rektörlük binasının 3 ayrı girişini ablukaya alıp içeridekilerin çıkmasına izin vermeyen 51 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar bahane edilerek polis ekiplerine saldırı eylemlerine dönüşen provokasyonlarda gözaltına alınan kişiler için çağrı yaptı. Provokatörler için 'evlatlarımız' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, 'Onları serbest bırakın' dedi.

SADECE 58'İ BOĞAZİÇİ'Lİ

159 provokatörden 98'i ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 159 şüpheliden 102'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı bilgisi verildi. Provokatörlerle ilgili ilginç bilgiler de ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Kocaeli'ye, Mardin'den Sivas'a kadar 9 ayrı ilden 23 farklı üniversitenin öğrencisi var. 159 kişiden sadece 57'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. 15 şüphelinin ise hiçbir üniversite ile ilgisi yok.

18 ÖRGÜTTEN 72 MİLİTAN

Diğer çarpıcı bilgi ise gözaltına alınanların terör örgütleri ile bağlantıları. Provokatörlerden 72'si hakkında daha önce terör soruşturmaları kapsamında adli işlem yapıldığı belirlendi. Bu 72 kişi arasında MLKP'den DHPK-C'ye, FETÖ'den PKK'ya kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin terör listesinde bulunan 18 farklı örgütten isim var. Ağırlığı 14 isimle MLKP terör örgütü oluştururken, THKP/C-DEV-YOL ve TKP/KIVILCIM 7'şer isimle ikinciliği paylaştı. PKK/KCK ve FETÖ ise 3'er isimle gözaltı listesinde yerini aldı.

ARALARINDA HIRSIZ BİLE VAR

Terör bağlantılı olanların dışındaki 38 kişi hakkında da değişik suçlardan kayıtlar var. Bu listedeki 12 şüpheli hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan daha önce işlem yapılmış. Listeden geriye kalan 26 kişi hakkındaki adli işlemler ise şöyle: "Kasten yaralama, tehdit", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama", "Hırsızlık."

Ankara ve İstanbul'da 173 gözaltı

Eylemciler gösteriler sırasında arada kalan vatandaşları öldüresiye darp etti.



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri bahane ederek Kadıköy'de polis ekiplerine saldıranlar kendilerine tepki gösteren iki vatandaşı darp etti. Provokatörlerin darp ettiği iki vatandaş, 'Kadıköy'de gezerken eylemcilerin arasında kaldık. Eylemciler bizi darp etti' ifadelerini kullanarak kendilerini kurtaran emniyet güçlerine teşekkür etti.



İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy'de, Ankara'da ise Kızılay'da düzenlenen izinsiz gösterilerde polisin uyarılarına rağmen dağılmayan göstericilerden 173'ü gözaltına alındı. Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan 250-300 kişilik grup, polisi taşladı. Daha sonra 500-600 kişiye ulaşan gruba polis biber gazı ve copla müdahale etti. Göstericilerden 93'ü yakalanarak gözaltına alındı.

TKP BİNASINA KAÇTILAR

Kadıköy'de ara sokaklarda devam eden olaylar sırasında polis araçlarını durdurmak için göstericilerin çöp konteynerlerini de devirdiği görüldü. Göstericiler olaylar sırasında arada kalan bazı vatandaşları darp etti. Beşiktaş ve Sarıyer'de de uyarılara riayet etmeyerek polise mukavemette bulunan 11 gösterici gözaltına alındı. Ankara'da ise Kızılay çevresinde yoğunlaşan izinsiz gösterilere katılanlar TKP Genel Merkezine girdi. Çıkan arbedede 69 gösterici gözaltına alınırken 3 polis memuru hafif yaralandı.

KURGUYA BAK

Emniyet Genel Müdürlüğü Boğaziçi'ndeki olaylar sırasında bir görevlinin gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını yalanladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çok sayıda CHP'li milletvekili ve yöneticinin #AslaAşağıBakmayacağız etiketiyle paylaşım yaptığı, Cumhuriyet gazetesinin de manşetine taşıdığı olayla ilgili görüntüyü paylaşan Emniyet, "Yalandan bir slogan, 'Aşağı bak' YALAN. 'Aşağıdan' DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için, Türk polisi daima hazır" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından "Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez... Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle #AslaAşağıBakmayacağız diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz" mesajını paylaşmıştı.

Kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili, "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin... Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır" değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Tablo da duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin üç başarı kriteri vardır; araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" dedi.

Aybike Eroğlu Burak Doğan