CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var
|03 Şubat 2021 07:00
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CHP'de memleketi Yalova'da başlayan Muharrem İnce istifaları Kırklareli ve Antalya'ya sıçrayacak. Bağımsız seçilen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun da Memleket Partisi'ne geçmesi bekleniyor. CHP'de Yalova'dan başlayan istifa furyası devam edecek. Memleket Partisi'ni kurmaya hazırlanan Muharrem İnce için CHP'den istifalar başladı.
Önceki gün 350 kişinin istifa ettiği Yalova'nın ardından en kalabalık istifanın Antalya ve Kırklareli'nden gelmesi bekleniyor. Antalya'da İnce'nin partisine büyük katılım planlanıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu aday gösterilmemiş, partisinden istifa ederek bağımsız girdiği seçimleri kazanmıştı. Kırklareli örgütünün CHP'ye tepkili olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Kırklareli'nde CHP'den büyük kopuşlar bekleniyor. Kesimoğlu'nun da İnce'nin partisine geçeceği konuşuluyor.
Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru partisinden istifa edip Muharrem İnce'nin kuracağı parti ile beraber hareket edeceğini açıklamıştı. Geçen hafta 3 milletvekilinin CHP'den istifa etmesi ve Memleket Partisi'ne katılacağının açıklanmasının ardından önceki gün de Yalova teşkilatından 350 kişi ayrılmıştı.,
Nur Banu Aras
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