1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronanın yükselmesi mutasyondan değil, rehavetten

Uzmanlara göre son günlerde korona vakalarının yükselmesi mutasyonlu virüsten kaynaklanmıyor. Vaka artışındaki gerekçe kurallara artık pek uyulmaması
 03 Şubat 2021 07:08
+Aa- Yazdır
Koronanın yükselmesi mutasyondan değil, rehavetten

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de şu ana kadar sadece İngiltere çıkışlı mutant virüse rastlandı. Bakanlık 17 şehirde, 128 kişide bu virüsün olduğunu açıkladı. Son dönemde vakalarda yaşanan artışların da bu mutasyondan kaynaklandığı yönünde bir fikir ortaya atıldı. Fakat bazı uzmanlara göre artışın sebebi mutasyonlu virüs değil toplumun rehavete kapılması. Uzmanlar "Mutant virüse karşı da maske-mesafe-hijyen üçlüsüne devam edersek, aynı sonucu alırız. Çünkü virüs, bu üçlü bariyeri açma gücüne sahip değil. Dolayısıyla vakaların hızlı gerilememesini mutasyon ile ilişkilendirmek mümkün değil. Eğer aldığınız virüs yükü az da olsa mutasyona uğramışsa, daha ağır geçirmenize sebep olabilir" dedi.

Uzmanlar, toplumdaki rehaveti de üç başlıkta topladı:

1- Aşı geldi diye psikolojik bir rahatlama oluştu.

2- Vakaların 30 binden 10 binin altına inmesi 'her şey normale döndü' algısı ortaya çıkardı.

3- Bir buçuk aydan fazladır uygulanan kısıtlamalar vatandaşı bıktırdı.

YÜCEL KAYAOĞLU
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
03 Şubat 2021 06:30		 Adana Kozan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03 Şubat 2021 04:11
Meteoroloji'den turuncu alarm: Şiddetli şekilde geliyor
03 Şubat 2021 01:57		 112 sağlık çalışanları ölümden döndü
03 Şubat 2021 00:49
'Beni makineye bağlamayın diyen hastaları unutamıyorum'
03 Şubat 2021 00:00		 Bakan Soylu, komiser yardımcılarının nikah törenine katıldı
02 Şubat 2021 23:36
Koronavirüse yaklanan polis memuru hayatını kaybetti
02 Şubat 2021 23:14		 Horoz dövüştürürken yakalanan 77 kişiye 345 bin lira ceza
02 Şubat 2021 23:11
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kapalı mekanlardan uzak durun
02 Şubat 2021 23:05		 Maket 'çelik kanatlar' gerçeğini aratmıyor
02 Şubat 2021 23:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:53 - AYM, Enis Berberoğlu kararının gerekçesini yayımladı07:40 - Afetzedeler için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası başlatılabilecek07:21 - Çukurda feci ölüm: Su şebekesini onarmak istedi yaşamını yitirdi07:16 - Yargıtay: Bankalar, emekli maaşlarını bloke edebilir07:08 - Koronanın yükselmesi mutasyondan değil, rehavetten07:05 - Protestolarda öğrenciden çok terörist var
07:00 - CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var06:40 - Rusya ve Hizbullah da asker yığıyor: Kamışlı'da PKK işgali sürüyor06:30 - Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı06:15 - 'Alman İslamı'nın geleceği yok05:58 - Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de04:11 - Adana Kozan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03:41 - 2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ03:06 - Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem Yönetmeliği03:05 - Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik03:04 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik01:57 - Meteoroloji'den turuncu alarm: Şiddetli şekilde geliyor
01:16 - Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Meteoroloji'den turuncu alarm: Şiddetli şekilde geliyor
CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var
'Beni makineye bağlamayın diyen hastaları unutamıyorum'
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki
Yargıtay: Bankalar, emekli maaşlarını bloke edebilir
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
112 sağlık çalışanları ölümden döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Balık Tutmak 1
künye 1
karpuz 2
yumurta kabuğu yemek 1
puan kasmamaya karar vermek 2
Solar opposıtes 1
01.02.2021 izmir'deki sel 3
Yeni Ekonomik Pakette Sözleşmeliye Kadro Gelir Mi? 1
arbedaş 2
d vitamini eksikliği 3
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam