Koronanın yükselmesi mutasyondan değil, rehavetten
|03 Şubat 2021 07:08
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de şu ana kadar sadece İngiltere çıkışlı mutant virüse rastlandı. Bakanlık 17 şehirde, 128 kişide bu virüsün olduğunu açıkladı. Son dönemde vakalarda yaşanan artışların da bu mutasyondan kaynaklandığı yönünde bir fikir ortaya atıldı. Fakat bazı uzmanlara göre artışın sebebi mutasyonlu virüs değil toplumun rehavete kapılması. Uzmanlar "Mutant virüse karşı da maske-mesafe-hijyen üçlüsüne devam edersek, aynı sonucu alırız. Çünkü virüs, bu üçlü bariyeri açma gücüne sahip değil. Dolayısıyla vakaların hızlı gerilememesini mutasyon ile ilişkilendirmek mümkün değil. Eğer aldığınız virüs yükü az da olsa mutasyona uğramışsa, daha ağır geçirmenize sebep olabilir" dedi.
Uzmanlar, toplumdaki rehaveti de üç başlıkta topladı:
1- Aşı geldi diye psikolojik bir rahatlama oluştu.
2- Vakaların 30 binden 10 binin altına inmesi 'her şey normale döndü' algısı ortaya çıkardı.
3- Bir buçuk aydan fazladır uygulanan kısıtlamalar vatandaşı bıktırdı.
YÜCEL KAYAOĞLU
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