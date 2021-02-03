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Çukurda feci ölüm: Su şebekesini onarmak istedi yaşamını yitirdi

Çukurda feci ölüm: Su şebekesini onarmak istedi yaşamını yitirdi
 03 Şubat 2021 07:21
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Çukurda feci ölüm: Su şebekesini onarmak istedi yaşamını yitirdi

Artvin'in Borçka ilçesi belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu(52), içme suyu şebekesinde meydana gelen arızayı onarmak için girdiği çukurda çalıştığı esnada, toprak ve beton molozlarının üzerine düşmesi sonucu hayatın kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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