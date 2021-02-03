AYM, Enis Berberoğlu kararının gerekçesini yayımladı

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun başvurusunu 2. kez değerlendirmiş ve 2. kez ihlal kararı vermişti. Önceki kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmayan AYM, başvuru üzerine kararını yinelemişti.

AYM, kararının gerekçesini de gece saat 03.05'te açıkladı.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise sosyal medya hesabıdan AYM'nin kararına ilişkin bir noktaya dikkat çekti.

TARİHTE İLK

Yarkadaş, "AYM, tarihinde belki de ilk kez kararını TBMM, HSK ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi" ifadesini kullandı.

Barış Yarkadaş, şunları yazdı:

"AK Parti'Anayasa yapalım' diye içi boş ve sonucu olmayan bir tartışma başlattı. Siz anayasa yapmayı bırakın da önce AYM'nin kararlarını uygulayın. Saat 03.05... AYM, az önce Enis BERBEROĞLU ile ilgili olarak 2. kez verdiği hak ihlalinin gerekçesini açıkladı. Uygulayın; bekliyoruz!

2- AYM, 37 sayfalık kararı, tarihinde belki de ilk kez TBMM, Adalet Bakanlığı ve HSK'ya da gönderdi. (F fıkrası) Bunun anlamı şu; mesai başladığı andan itibaren bu kurumların harekete geçmesi ve Berberoğlu'nun derhal vekilliğe dönmesi gerekiyor. Yargı reformuna buradan başlayın!"