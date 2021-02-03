1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM, Enis Berberoğlu kararının gerekçesini yayımladı

Anayasa Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için verdiği 2. ihlal kararının gerekçesini açıkladı
 03 Şubat 2021 07:53
+Aa- Yazdır
AYM, Enis Berberoğlu kararının gerekçesini yayımladı

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun başvurusunu 2. kez değerlendirmiş ve 2. kez ihlal kararı vermişti. Önceki kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmayan AYM, başvuru üzerine kararını yinelemişti.

AYM, kararının gerekçesini de gece saat 03.05'te açıkladı.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise sosyal medya hesabıdan AYM'nin kararına ilişkin bir noktaya dikkat çekti.

TARİHTE İLK

Yarkadaş, "AYM, tarihinde belki de ilk kez kararını TBMM, HSK ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi" ifadesini kullandı.

Barış Yarkadaş, şunları yazdı:

"AK Parti'Anayasa yapalım' diye içi boş ve sonucu olmayan bir tartışma başlattı. Siz anayasa yapmayı bırakın da önce AYM'nin kararlarını uygulayın. Saat 03.05... AYM, az önce Enis BERBEROĞLU ile ilgili olarak 2. kez verdiği hak ihlalinin gerekçesini açıkladı. Uygulayın; bekliyoruz!

2- AYM, 37 sayfalık kararı, tarihinde belki de ilk kez TBMM, Adalet Bakanlığı ve HSK'ya da gönderdi. (F fıkrası) Bunun anlamı şu; mesai başladığı andan itibaren bu kurumların harekete geçmesi ve Berberoğlu'nun derhal vekilliğe dönmesi gerekiyor. Yargı reformuna buradan başlayın!"
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM: 2547'e tabi uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi ayrımcılık
02 Şubat 2021 18:50		 AYM'den yıkılan binanın sahibi için 'hak ihlali' kararı
28 Ocak 2021 19:25
AYM, ceza alan memurun işten atılmasını hak ihlali saydı
27 Ocak 2021 17:49		 AYM: Başkana 'imar rant hırsızı' demek suç değil
21 Ocak 2021 15:11
AYM'den Enis Berberoğlu hakkından ikinci ihlal kararı
21 Ocak 2021 12:23		 AYM'nin iş yükü azaltılacak
21 Ocak 2021 07:30
AYM'den disiplin cezasına itirazla ilgili önemli karar!
20 Ocak 2021 12:03		 AYM: Devlet hastanesinde kaçak kürtaj ölümünde kamu kusurlu
20 Ocak 2021 08:15
Yaklaşık 300 bin kişi bireysel başvuruda AYM'nin yolunu tuttu
17 Ocak 2021 11:20		 AYM, Berberoğlu'nun başvurusunu 21 Ocak'ta görüşecek
16 Ocak 2021 15:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:53 - AYM, Enis Berberoğlu kararının gerekçesini yayımladı07:40 - Afetzedeler için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası başlatılabilecek07:21 - Çukurda feci ölüm: Su şebekesini onarmak istedi yaşamını yitirdi07:16 - Yargıtay: Bankalar, emekli maaşlarını bloke edebilir07:08 - Koronanın yükselmesi mutasyondan değil, rehavetten07:05 - Protestolarda öğrenciden çok terörist var
07:00 - CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var06:40 - Rusya ve Hizbullah da asker yığıyor: Kamışlı'da PKK işgali sürüyor06:30 - Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı06:15 - 'Alman İslamı'nın geleceği yok05:58 - Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de04:11 - Adana Kozan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03:41 - 2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ03:06 - Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem Yönetmeliği03:05 - Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik03:04 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik01:57 - Meteoroloji'den turuncu alarm: Şiddetli şekilde geliyor
01:16 - Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Meteoroloji'den turuncu alarm: Şiddetli şekilde geliyor
CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var
'Beni makineye bağlamayın diyen hastaları unutamıyorum'
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki
Yargıtay: Bankalar, emekli maaşlarını bloke edebilir
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
112 sağlık çalışanları ölümden döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.02.2021 hatayspor vs fenerbahçe maçı 1
bal kabağı 2
bile bile 1
03.02.2021 galatasaray vs başakşehir maçı 1
doymamak 3
market izdihamı 2
özel sektörün köle alımları 1
Siyasi gaflar 1
aristoteles 1
Ali mühendis 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam