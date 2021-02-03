'Göz'de fiyat farkı tansiyon çıkarttı

Türkiye'de 2,5 milyon göz tansiyonu hastası olduğunu ve çoğunluğu emekli vatandaşların oluşturduğunu belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, "Uygulama ile glokom hastası vatandaşlarımız kutu başı en az 21 TL olmak üzere 30 TL'ye varan fiyat farkı ödemek zorunda kalacak" vurgulamasını yaptı. Bu durumdan yaklaşık 2,5 milyon glokom hastası vatandaşı mağdur edeceğini söyleyen Saydan, "Bu hastaların düzenli ilaç kullanması gerekiyor. Hastalar, raporlu olarak 3 ayda 6 kutu ilaç kullanmaları durumunda 126 TL'den 180 TL'ye varan fiyat farkı ödemek zorunda kalacaklar. Bu grup ilaçlarda fiyat farkı çıkarmayan bir ilaç bulunmuyor ve çoğunluğu emekli olan bu vatandaşlarımıza ek mali külfet getiriyor.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Yani ucuz eşdeğeri olan ilacı almak istese de alamayacak çünkü bu ilaçların hepsinde fiyat farkı çıkıyor, fark çıkmayanı yok" diye konuştu. Hastalığın sinsi ilerleyen ve tedavi edilmez ise körlüğe varan sorunlara yol açan bir hastalık olduğuna dikkati çeken Saydan, böyle bir hastalığın tedavisine ilişkin verilen kararın kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

İlaç fiyat farkını karşılayamayan vatandaşların tedavisinin aksayacağı ve oluşabilecek komplikasyonların bu uygulamadan beklenen tasarruftan daha maliyetli olacağını kaydeden Saydan, "Halk sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur" dedi.

'Kabul edilemez'

Yaklaşık 2,5 milyon hastayı ilgilendiren bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğine ifade eden Saydan, insanları gözüyle geliri arasında tercih yapmaya zorlamamak gerektiğini söyledi. Saydan şunları kaydetti: "Çoğunluğu emekli maaşıyla hayatını devam ettiren glokom hastalarının üç ayda bir en az 126 TL ödememek için ilacını kullanmayı bırakacağını ya da azaltacağını göz önünde bulundurarak, insanımızı gören gözüyle maaşı arasında tercih yapmaya zorlayan bu uygulamayı TEİS olarak SGK'nın iptal etmesini talep ediyoruz. Zira insanların gözünü, görme sağlığını korumayı kamu ekonomisindeki minik bir tasarrufa tercih eden sosyal güvenlik anlayışı hem halkımıza hem de devletimize zarar verir."