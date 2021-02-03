İYİ Parti yeni anayasada 'parlamenter sistem' şartı koştu

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Edinilen bilgiye göre; Genel Başkan Meral Akşener'in "sistem tasarımı" olarak duyurduğu, anayasa ve seçim kanunlarında değişiklik öngören çalışma bu ay içinde açıklanacak. Akşener'in talimatıyla 1.5 yıl önce Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın koordinatörlüğünde yürütülen çalışmada, seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesi ve kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sistem öngörülüyor.

Erdoğan'ın açıklamasını Milliyet'e değerlendiren Erdem, şöyle konuştu: "Biz ilkelerle hareket eden bir partiyiz. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. İYİ Parti olarak amacımız aksayan ve Türkiye'ye uymayan sistemi, hukuk düzenini değiştirmek. Burada bizim için en önemli şey kuvvetler ayrılığı, Meclis'in yeniden itibarına sahip olması. AK Parti kendi lehine bir durum yaratmak için bunu yapıyorsa İYİ Parti'nin bunun yanında olacağını düşünmüyorum." Poyraz ise şunları söyledi: "Türkiye'de bir anayasa sorununun yanında, tanımlanamayan bir sistem ve bu sistemin doğurduğu keyfi uygulama sorunu vardır. Yeni anayasa fikrinin neyi hedeflediğinin açıklanmasını bekliyoruz. Bu tanımlanamayan sistemin Türkiye'ye zarar verdiğine, çözümün iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğuna inanıyoruz."

Turan: Bütün partiler katkı sağlasın

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Erdoğan'ın "yeni anayasa" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son AK Parti MYK toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün detaylı bir sunum yaptığını belirten Zengin, "Bu sunumunun sonunda 'Bu kadar yıl en büyük hayalimiz sivil bir anayasanın üzerine bunları yapmaktı. Bütün bu yaptığımız işleri taçlandıracak şey sivil bir anayasa yapmak' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hepsini yaptıktan sonra, belki bir hedef olarak sivil anayasayı koyduğunu düşünüyorum. Kamuoyunda pek çok tartışılan konu var. O konuların üzerinden değil. Türkiye'nin, gerçekten altında sivillerin, milli iradenin imzası olan bir anayasayı hak ettiğinin altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanımız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa davetinin tüm toplumda, sosyal kesimlerde heyecan oluşturduğu gerçek" dedi. Turan, "İstiyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sürece katkı sağlasın. Anayasa sadece siyasi partilerin konusu değil. Bütün STK'lerin, toplum kesimlerinin Cumhurbaşkanımızın davetine olumlu bir motivasyon katarak, olumlu bir yaklaşım sergileyerek tekrar Türkiye'nin 40 yıllık darbe ürünü olan, demokrasiye uymayan, 19 defa değişmiş bu anayasadan kurtulması, sivil bir anayasa yapılması sürecini beraber başlatalım" diye konuştu.