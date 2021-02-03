Geleceğin liderlerine eğitim bursu

Ayrıca programa dahil olan öğrencilere Trendyol'da staj imkanı ve mentorluk olanağı da sağlanacak. Burstan, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik & Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonomi ve İşletme bölümlerinde okuyan öğrenciler faydalanabilecek.

Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu, "Trendyol olarak Türkiye'ye en yüksek pozitif etkiyi yaratan şirket olmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla ülkemizin geleceği olan gençleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Trendyol & TOG Burs programı ile üniversitenin ilk sınıfından itibaren başarılı gençlerimizin yanlarında olacağız. Maddi desteğin yanı sıra staj ve mentorluk olanakları sağlayacağız" dedi. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Başkanı Murat Çitilgülü, burs fonlarına Trendyol ile bir yenisini ekleyerek daha fazla gencin hayatına dokunacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.