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Gramaj'da hile yapana 114 bin TL'ye kadar ceza verilecek

Gramaj hilesi, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alındı
 03 Şubat 2021 08:39
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Gramaj'da hile yapana 114 bin TL'ye kadar ceza verilecek

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölüme, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" bendi eklendi.

Böylece, gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek.

Memurlar.Net
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