Gramaj'da hile yapana 114 bin TL'ye kadar ceza verilecek

DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİNİN YARDIMINA MEHMETÇİK YETİŞTİ Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolunu kaybeden ve donma tehlikesi yaşayan kişi, Mehmetçik tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı. Kentin İliç ilçesine bağlı Çilesiz köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden 65 yaşındaki Doğan Kahraman'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis görevlilerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin haber vermesiyle Çilesiz köyüne gelen jandarma ekipleri, arazide tipi ve fırtınaya rağmen arama faaliyetine başladı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrası köyün kırsalında Kahraman'ı bulan Mehmetçik, donma tehlikesi geçirmesi nedeniyle bu kişiyi, kendi parka ve beresini vererek bölgede hazırda bekletilen sağlık ekiplerinin yanına ulaştırdı.