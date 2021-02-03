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Meyvede fiyatlar rekor kırdı, sebzede azaldı

Antalya Toptancı Hallerinde sebze fiyatlarında yıllık yüzde 31,81 düşüş yaşanırken, meyve fiyatlarında ise 76,23'lük rekor artış yaşandı. Hem sebze hem de meyvede üretimin önemli ölçüde düşmesi dikkat çekti
 03 Şubat 2021 08:43
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Meyvede fiyatlar rekor kırdı, sebzede azaldı

Antalya Ticaret Borsası Ocak Ayı Hal Endeksi'ni açıkladı. Miktar endeksine göre, bir önceki aya oranla domates üretimi yüzde 3.54, sebze üretimi yüzde -17.83, meyve üretimi ise yüzde 11.75 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre domates üretimi yüzde 25.10, sebze üretimi yüzde 31.81, meyve üretimi ise yüzde 50.63 azaldı.

Fiyat endeksinde de bir önceki aya göre domateste yüzde 33.78, sebzede yüzde 9.65 düşüş yaşanırken, meyve fiyatları da 3.30 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre domates fiyatında yüzde 44.10, sebzede yüzde 16.92 düşüş, meyvede ise yüzde 76.23 artış yaşandı.

Domates miktarı son 6 yılda yüzde 25 azaldı

Domates miktar endeksinde son altı yılın ocak aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 25.10 azalışla, fiyatta da yine rekor yıllık değişim yüzde 44.10 düşüşle 2021 yılında gerçekleşti. Domateste 2021 Ocak ayında, ürün miktarı azalışından daha çok fiyat düşüşü yaşandı. Sebze miktar endeksinde de son altı yılın ocak aylarındaki değişim yüzde 31.81 azalışla 2021'de gerçekleşti. Fiyat endeksinde ise yüzde 16.92'lik azalışla 2018 yılından sonraki en yüksek düşüş yaşandı.

Meyve fiyatlarında rekor artış

Meyve miktar ve fiyat endekslerinde arz talep ilişkisi, miktardaki azalışa karşılık fiyatta artış şeklinde gerçekleşti. Son altı yıllık ocak ayı gerçekleşmelerine göre miktarda yüzde 50.63'lük azalış, fiyatta ise 76.23'lük artış oldu.

Fikri Cinokur

Dünya
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