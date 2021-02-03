Tedbirler sona erse de KOBİ'ler takibe düşmeyecek

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, 2020 yılında etkili olan pandeminin küresel piyasalarda yarattığı belirsizliklerin ülkemiz ekonomisinde sınırlandırılması için düzenleyici kurumlar tarafından alınan tedbirlerin KOBİ'lerin takibe düşmeden ek finansmana ulaşmasını sağladığını dile getirerek firmaların likiditesine olumlu yönde etki ederek mali yapılarını sürdürebilmelerine olanak tanıdığını vurguladı. Adalı, "Alınan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek adına her zaman olduğu gibi müşteri özelinde değerlendirme yaparak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri sunacak ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

2020 yılında pandeminin olumsuz etkilerini aza indirmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mart 2020'de aldığı kararla, 31 Aralık'a kadar 2. grup krediye geçiş süresini 30 günden 90 güne, 3. grup krediye geçiş süresini de 90 günden 180 güne çıkarmıştı. BDDK sorunlu kredilerin takibe atılma süresini uzatan düzenlemeyi yılsonunda Haziran 2021'e kadar uzattı. BDDK verilerine göre 2019 sonunda 151 milyar lira olan takipteki krediler 2020 sonunda 152.2 milyar lira oldu. Takipteki alacak rasyosu da 2019'daki yüzde 5,36 seviyesinden 2020'de yüzde 4,07'ye geriledi. KOBİ kredilerinde ise toplam hacim 849 milyar 187 milyon lira olurken toplam takipteki KOBİ kredileri ise 58 milyar 108 milyon liraya geldi. Geçen yıl aralıkta toplam KOBİ kredileri 615 milyar 360 milyon lira, takipteki KOBİ kredileri de 62 milyar 436 milyon lira idi. 2019 sonunda yüzde 10,14 olan takipteki alacak rasyosu 2020 sonunda yüzde 6,84'e geriledi.

Adalı, 2020 başında büyüme hedefiyle başladıkları KOBİ kredilerinde, pandemi koşullarıyla birlikte daralan kredi talebiyle büyümelerinin bir nebze durağana döndüğünü hatırlatarak, "Bu dönemde düzenleyici kurumların tavsiye kararları ile birlikte pandemiden etkilenen müşterilerimizin nakit akış döngüsünü korumak için 3 aylık dönemi kapsayan kredi öteleme işlemlerine başladık. Talep eden tüm müşterilerimiz için bu süreyi kademeli olarak yılsonuna kadar uzattık. Aynı dönemde müşterilerimize 6 aya varan vadelerde ertelemeli kredi sunduk. KOBİ'lerin çek ödemelerinin finansmanına destek olmak için Kredi Garanti Fonu'nun başlattığı Çek Ödeme Destek Paketi ve kira, maaş gibi sabit giderlerinin finansmanına yönelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği programlarına dahil olduk. Bu programlarda yüksek pazar payına ulaşarak lider bankalar arasında yer aldık ve 8.8 milyar TL'lik kaynak sağlayarak piyasanın işleyişine katkıda bulunduk" dedi.

Adalı, yılsonu itibari ile nakit destek kredilerinde yılbaşına oranla yüzde 13'lük bir büyüme gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, KOBİ bankacılığının 2021 yılında da stratejik öneme sahip bir alan olarak büyütülmeye devam edeceğini kaydetti. Organizasyonlarını geniş KOBİ müşteri kitlesinin birbirinden farklı ihtiyaçlarını etkin şekilde değerlendirmek ve yönetmek üzere yeniden yapılandırdıklarını söyleyen Adalı, şöyle konuştu: "Pandemi süresince KOBİ kredileri ile ilgili kısıtlama ya da daralmaya gitmeden sürdürdüğümüz destekleyici stratejimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. KGF, KOSGEB ve diğer yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluşlarla iş birliklerimizi devam ettirerek KOBİ'lerin finansman kaynaklarına daha kolay ulaşmasına olanak sağlayacağız."

E-ticarette KOBİ'lere avantaj sağlandı

Pandeminin yarattığı koşulların KOBİ'lerde dijitalleşme sürecini hızlandırdığını kaydeden Adalı, e-ticaretin KOBİ'ler için önemli bir satış kanalı haline geldiğini söyledi. Adalı, e-ticarete adım atarak işini büyütmek isteyen KOBİ'ler için IdeaSoft işbirliğiyle "E-Ticaret Paketi" hazırladıklarını belirterek "Bu paket ile e-ticaret sitesi kurulumundan pazaryeri entegrasyonuna, arama motoru optimizasyonundan kargo yönetimine kadar geniş bir yelpazede hizmet alabiliyor. Ayrıca paket dahilinde e-ticaret hizmetlerine ek olarak Sanal POS'ta avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor. Koç Sistem ile gerçekleştirdiği işbirliği ile de müşterilerimize e-Belge çözümleri sunuyoruz" dedi.

KOBİ'lerin uzaktan hizmet kapsamı genişletilecek

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, pandeminin ekonomiye etkilerinin sınırlandırılması için düzenleyici kurumlar tarafından alınan tedbirlerin, KOBİ'lerin takibe düşmeden ek finansmana ulaşmasını sağladığını dile getirdi. Adalı, "Alınan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için müşteri özelinde değerlendirmelerle çözüm önerileri sunacak ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. Erhan Adalı, dijital bankacılık kanalları sayesinde müşterilerinin diledikleri yerden 7/24 bankacılık hizmetlerimize erişebildiklerini belirterek "Finansman ihtiyaçları için Yapı Kredi Mobil ve Kurumsal İnternet Şubesi aracılığıyla kredi kullanabiliyor, esnek ticari hesap işlemlerini yapabiliyorlar. World Business kart başvurularını, SGK ve fatura ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar. Tahsile ve teminata verilen çeklerini, alacaklısı veya borçlusu olduğu senetleri takip edebiliyor ve ödeme yapabiliyorlar. Şahıs işletmesi nitelikli müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil'de bireysel ve kurumsal kullanıcıları arasında kolayca geçiş yaparak hem bireysel hem de ticari ürünlerine kolayca erişebiliyorlar. Tüzel müşterilerimize yönelik geliştirmelerle sağladığımız uzaktan hizmetin kapsamını genişleteceğiz" dedi

Şebnem Turhan