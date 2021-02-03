Boğaziçi Rektörü: İstifayı asla düşünmüyorum

Habertürk Gazetesi yazarı Negehan alçı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu ile görüştü.

Bulu, Alçı'ya verdiği demeçte istifayı asla düşünmediğini aktardı.

İşte Alçı'nın yazısının ilgili bölümü

"Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" dedi.

"Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir 6 ay geçer mi?" sorusunu yöneltince...

"Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter" yanıtını verdi.

Geldiğinden beri 100 kadar akademisyenle konuşmuş. Yeni rektörün iddiasına göre 20 kadar hoca mahalle baskısı uygulayarak işi bloke ediyor.

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