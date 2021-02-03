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İzmir Menderes'te iki mahalleye 'evlerinizi boşaltın' uyarısı

Ege ve Trakya bölgelerinde önceki gece başlayan sağanak, dün aralıklarla sürdü. Birçok merkezde dereler taştı, köprüler yıkıldı, evler, ahırlar, tarlalar ve bahçeler su altında kaldı. Yağışların ardından Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nde doluluk nedeniyle su bırakılması kararı alındı. Menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada gölete yakın iki mahallenin boşaltılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
 03 Şubat 2021 09:05
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İzmirde sağanak hayatı felç ettiİzmirde sağanak hayatı felç ettiİzmirde sağanak hayatı felç ettiİzmirde sağanak hayatı felç etti
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İzmir genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış barajlarda su seviyesine olumlu etki yaparken, Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nde ise doluluk oranı yüzde 100 e dayandı.

Yapılan inceleme sonucunda göletten kontrollü olarak su tahliye edilmesi uygun bulundu. Bu neden boşaltıların suların tehdit edeceği 2 mahallenin boşaltılması kararı alındı. Konu ile ilgili Menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun yağışlardan dolayı ilçemiz Yeniköy Balaban Göleti'nin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır. Yeniköy ve Küner Mahallerinden geçen Balaban Deresinin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir."


CADDE DE KANO İLE GEZDİ

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, Konak ilçesinde bir vatandaş cep telefonu ile ilginç bir görüntü kaydetti. Sel nedeniye çok sayıda araç mahsur kalırken, bir vatandaş su dolu cadde üzerinde kano ile yolculuk yaptı. Bu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Meteorolojiden il il uyarı Sağanak ve kar yağışı...Meteoroloji'den il il uyarı! Sağanak ve kar yağışı...
İZMİR'DE REKOR YAĞIŞLA BİRLİKTE BARAJLAR BİR GECEDE DOLDU

İzmir'de rekor yağışlar barajlardaki doluluk oranlarına olumlu yansıdı. Sadece bir gecelik yağışın ardından kentte tüm barajlardaki su seviyesi yükseldi. Bir gün önce doluluk oranı yüzde 70 olan Balçova Barajı ile yüzde 80 olan Ürkmez Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 8 milyon metreküp olan Balçova Barajı ile 8,6 milyon metreküp olan Ürkmez Barajı'ndan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlandı.

Doluluk oranı bir gün önce yüzde 45 seviyesindeki kentin en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı'nda ise bugün itibariyle yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 306,5 milyon metreküp olan Tahtalı'da da sadece bir gecede doluluk oranı yüzde 5 arttı. Bir gün önce yüz 55 seviyesindeki Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'ndaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı. 16,5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı. Derelerden halen yoğun bir su akışı olduğu ve barajlarda su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörülüyor.
DHA
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