Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
|03 Şubat 2021 09:10
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya açık mektup yazarak istifa çağrısı yaptı. Bulu'ya yazdığı açık mektubu Twitter hesabından paylaşan Yavaş, "Sayın Melih Bulu, bir yönetici sorumluluğu ile size bu mektubu yazıyorum. Gerginliklerden yorulmuş olan ülkemizde, elinize tarihi bir fırsat geçti. Tek bir hareketinizle, ülkemize ve milletimizi büyük bir iyilik yapabilirsiniz" dedi.
Mansur Yavaş, daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalara "Belediye başkanı siyaset yapmaz, kentlilere en ucuz ve güvenlik şekilde hizmet götürmekle görevlidir" demişti.
Öte yandan İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılanların Boğaziçi Üniversitesi olmadığını açıklamıştı. Kadıköy dün gece ise göstericiler polis arabalarına saldırmıştı
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