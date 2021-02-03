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Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya açık mektup yazarak istifa çağrısı yaptı. Daha önce belediye başkanlarının siyaset yapmaması gerektiği yönünde açıklamaya yapmış olan Mansur Yavaş, bu açıklamasından dolayı tepki topladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 108 kişiden 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi." demişti.
 03 Şubat 2021 09:10
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya açık mektup yazarak istifa çağrısı yaptı. Bulu'ya yazdığı açık mektubu Twitter hesabından paylaşan Yavaş, "Sayın Melih Bulu, bir yönetici sorumluluğu ile size bu mektubu yazıyorum. Gerginliklerden yorulmuş olan ülkemizde, elinize tarihi bir fırsat geçti. Tek bir hareketinizle, ülkemize ve milletimizi büyük bir iyilik yapabilirsiniz" dedi.

Mansur Yavaş, daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalara "Belediye başkanı siyaset yapmaz, kentlilere en ucuz ve güvenlik şekilde hizmet götürmekle görevlidir" demişti.

Öte yandan İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılanların Boğaziçi Üniversitesi olmadığını açıklamıştı. Kadıköy dün gece ise göstericiler polis arabalarına saldırmıştı
Memurlar.Net
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