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Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bariyer ok gibi araca saplandı. Kazada, otomobil sürücüsü Ankara'da özel bir hastanede görevli Prof. Dr. Kadir Okhan Akın (52) yaşamını yitirdi, kızı Yelin Su Akın ise yaralandı.
 03 Şubat 2021 09:20
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Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti

Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde Konya- Ankara karayolu Altınekin kavşağı yakınında meydana geldi. Prof. Akın yönetimindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, çarptığı bariyere ok gibi saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Akın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DHA
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