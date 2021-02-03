Niğde, Konya ve Aksaray için sağanak uyarısı
Niğde çevreleri, Konya'nın güneydoğu ve Aksaray'ın güneybatı kesimleri için hafif sağanak uyarısında bulunuldu.
|03 Şubat 2021 09:21
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Niğde çevreleri, Konya'nın güneydoğu ve Aksaray'ın güneybatı kesimleri için hafif sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Niğde çevreleri ile Konya'nın güneydoğu ve Aksaray'ın güneybatı kesimlerinde hafif sağanak görülecek.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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