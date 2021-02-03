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'Kanser hastalarına aşıda öncelik verilsin' çağrısı

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak:- "Kovid-19 için en yüksek riskli grupta olan kanser hastalarının aşılama takviminde öncelikli olması zorunludur"
 03 Şubat 2021 09:35
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'Kanser hastalarına aşıda öncelik verilsin' çağrısı

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, kanser hastalarının Kovid-19 için en yüksek risk grubunda olduğunu belirterek, kanser hastalarına aşılama takviminde öncelik verilmesini istedi.

Prof. Dr. Anacak, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, her yıl dünyada 18 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu ve 10 milyona yakın kişinin kanser nedeniyle yaşamını kaybettiğini ifade etti.

Kanserin tüm ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin ardından ikinci sırada yer aldığına değinen Anacak, "Bir zamanlar zengin ülkelerin hastalığı olarak bilinen kanser artık tüm dünya ülkeleri için önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Dünyadaki kanserlerin yüzde 70'i gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkmakta ve sağlık sistemlerindeki yetersizlikler ve sosyoekonomik nedenlerle kanserden ölümlerin çok büyük çoğunluğu da bu ülkelerde görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kanserin neden olduğu hastalık ve ölümlerin yanı sıra dünya ekonomisine önemli bir maliyet yüklediğini vurgulayan Anacak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünyada kanserin tarama, tanı ve tedavisi için harcanan bütçenin yıllık 1,16 trilyon dolar olduğu hesaplanmaktadır. Bu maliyetin çok büyük kısmı kanserin tedavisi için kullanılmakla beraber toplumdaki yaygın kanının aksine kanser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Gerekli önlemler alındığında kanserlerin üçte biri önlenebilir. Kanserin önlenmesi, tanısı ve tedavisi için ayrılan kaynaklar iyi kullanılırsa her yıl 3,7 milyon ölümün önüne geçilebilir ve kanserin neden olduğu ekonomik kayıplar da aşağıya çekilebilir. Bunun da yolu öncelikle sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir yaşam ortamı, erken tanı ve başarısı kanıtlanmış uygun tıbbi tedaviden geçmektedir."

Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 210 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu ve ortalama 116 bin kişinin de kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Anacak, sigara, alkol kullanımı, çevresel kirleticiler, beslenme gibi faktörlerin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kansere yol açan önemli nedenler olduğuna işaret etti.

- "Kanser hastalarına aşıda öncelik verilmeli"

Bu yıl Dünya Kanser Günü'nün Kovid-19 pandemisinin gölgesinde geçirildiğini hatırlatan Anacak, Kovid-19'un kanser hastalarını toplumun diğer kesimlerinden daha fazla etkilediğinin de altını çizdi.

Tanıya yönelik girişimsel işlemler, tedavi için cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları sırasında sağlık personeli ve diğer hastalar ile yakın temasın kanser hastalarını Kovid-19 enfeksiyonuna karşı riskli hale getirdiğini vurgulayan Anacak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Kovid-19 ile bulaşma şansızlığını yaşayan hastalar bir yandan kanser ile mücadele ederken öte yandan Kovid-19'u atlatmaya çalışıyorlar. Kanserin yol açtığı genel düşkünlük hali ve bağışıklığın zayıflaması, ağır cerrahi operasyonlar, radyoterapi ve kemoterapi süreçleri de Kovid-19 tanısı almış kanser hastalarını zorlamaktadır. Kanser hastalarında Kovid-19'a bağlı ölüm oranları diğer tüm gruplardan daha yüksektir. Kovid-19 için en yüksek riskli grupta olan kanser hastalarının aşılama takviminde öncelikli olması zorunludur. Dünya Kanser Günü'nde yetkililere kanser hastalarına aşılama takviminde öncelik verilmesi çağrımızı yineliyoruz."
Anadolu Ajansı
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