Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|03 Şubat 2021 09:44
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Enflasyon verileri sonrası doların düşüş eğilimini sürdürüyor
03 Şubat 2021 10:32
|Borsa güne yükselişle başladı
03 Şubat 2021 10:12
|Borsa günü yükselişle tamamladı
02 Şubat 2021 18:20
|Çeyrek altın günü 686 TL'den tamamladı
02 Şubat 2021 17:42
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
02 Şubat 2021 17:17
|Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
02 Şubat 2021 11:11
|Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
02 Şubat 2021 10:07
|Gümüş altını tahtından edecek
02 Şubat 2021 06:40
|Borsa günü yükselişle tamamladı
01 Şubat 2021 18:28
|Çeyrek altın 697 TL'ye geriledi
01 Şubat 2021 17:49