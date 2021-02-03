Güne başlarken döviz fiyatları

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI ÇOK ŞEY İSTEMİYOR. GYS'DE SÖZLÜ SINAV OLMASIN Sağlık Bakanlığında, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına giren adaylar Bakan Fahrettin Koca'dan, sözlü sınav sürecinin olmadığı bir alım talep ediyor.